Paul Michael cree que Christian Cueva no olvidaría a Pamela López: "Son 13 años de relación"

El nombre de Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la farándula. Mientras el futbolista habla de un posible matrimonio con Pamela Franco y Pamela López sigue lanzando comentarios que generan polémica, Paul Michael opinó en "Mesa Caliente" y dejó entrever que, tras más de una década de relación, no sería tan fácil para el popular 'Aladino' olvidar a la madre de sus hijos.

Paul Michael sobre Christian Cueva y Pamela López

La historia entre Christian Cueva, Pamela López y Pamela Franco sigue generando comentarios en el mundo de la farándula. Mientras el futbolista habla de un posible matrimonio con la cantante de cumbia, muchas personas siguen recordando su larga relación con la madre de sus hijos.

En medio de esta polémica apareció Paul Michael, quien fue consultado en el programa "Mesa Caliente" sobre el tema. El artista fue claro al decir que es difícil borrar una relación tan larga de la noche a la mañana. Según explicó, el tiempo que Cueva y Pamela López estuvieron juntos fue bastante largo, por lo que es normal que todavía queden recuerdos.

"No sé, pues son 13 años. Son 13 años de que han tenido relación. No podemos tapar el sol con un dedo", señaló durante la entrevista.

Sus palabras llamaron la atención porque dejan entrever que el futbolista podría seguir recordando esa etapa de su vida, pese a que ahora tiene una nueva relación. El cantante también comentó que, aunque la relación ya terminó, no es tan sencillo olvidar una historia de tantos años. Además, recordó que la separación entre Cueva y Pamela López no ocurrió hace tanto tiempo.

"Toma su tiempo, recién tiene 2 años (de separados). No te voy a decir que de la noche a la mañana va a borrar todos sus recuerdos, ni que tuviera Alzheimer, ¿no? O ni que se hubiera golpeado la cabeza, siempre hay un sentimiento", comentó.

Pamela López encantada con que Pamela Franco y Cueva se casen

Mientras tanto, Pamela López también ha seguido hablando sobre el tema. La aún esposa del futbolista reaccionó con ironía cuando le preguntaron sobre la posible boda entre Cueva y Pamela Franco. Incluso dijo que le parecería bien que la cantante ocupe su lugar.

"Es que a mí me encanta la idea de que la señora este la señora clandestina hoy oficializada pues ocupe mi lugar. De verdad, señora. Me encantaría que eso suceda, porque solamente ahí vas a ver todo lo que yo sentí", expresó.

Pese a todo, Pamela López asegura que el tiempo será el que ponga cada cosa en su lugar. Enfatizó que Pamela Franco eligió lo que finalmente le suceda al ser pareja de Christian Cueva.

"Pero con cariño, ¿ah? Que no te duela porque es lo que tú elegiste, bebé... Con cariño, porque es lo que tú elegiste. Así que el tiempo lo dirá. Así como tú dices, el tiempo lo dirá. El tiempo pone cada cosa en su lugar", afirmó.

Sus palabras rápidamente se volvieron virales y generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. El tema no solo se comenta en televisión. En la calle, algunas personas también han dado su opinión sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, especialmente ahora que se habla de matrimonio. El programa "Mesa Caliente" entrevistó a algunos transeúntes.

"No pasa nada", señaló una chica. "Yo pienso que las personas que no empiezan bien terminan mal, pero es lógico que ella se quiera casar, ¿no? Como toda mujer", comentó una ciudadana. "Definitivamente que sí. Ella lo presiona, ¿no? Pero ella también tiene su hija y no se puede construir nada sobre las lágrimas de los hijos", opinó otra.

En conclusión, Paul Michael afirmó que cree que Christian Cueva no puede borrar fácilmente una relación de tantos años con Pamela López. Según señaló, una historia de 13 años deja recuerdos y sentimientos que no desaparecen de un día para otro, por lo que el tiempo será clave para cerrar esa etapa. Por ahora, la historia entre Christian Cueva, Pamela Franco y Pamela López sigue dando de qué hablar.