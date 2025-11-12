'Prima' de Josimar estalla contra él por insistir en que estuvo con su primo y expone video: "Ahí está todo"

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, se pronunció luego de que el salsero la volviera a negar e insistiera que estuvo con su primo. En una entrevista con "Magaly TV La Firme", se mostró cansada por las declaraciones del cantante y decidió exponer un video en vivo.

'Prima' de Josimar revela video luego que él insistiera con lo del primo

La polémica entre Josimar y su llamada 'prima', Verónica González, sigue encendiendo la farándula. Luego de que el salsero negara nuevamente haber tenido algo con ella y asegurara que "solo fue amiga de su primo", la joven decidió romper su silencio y mostrar un video en vivo durante un enlace con "Magaly TV La Firme".

Indignada, Verónica aclaró que Josimar está mintiendo al insistir que estuvo con el primo del salsero. La 'prima' expresó que tiene videos y fotos que demuestran su versión.

"Lo que más me sorprende es que haya dicho de nuevo, con tanta seguridad, que yo estaba con su primo. La que estaba con su primo era mi amiga y subió el video donde ellos van atrás en el coche, donde yo voy con él adelante. O sea, no entiendo, la verdad", dijo con evidente molestia.

Durante la entrevista, Magaly Medina también intervino para aclarar la situación y mostrar parte del material que desmentiría a Josimar y envió Verónica. En el video de agosto de 2025, se observa al primo del cantante con la amiga de Verónica abrazados en la parte trasera del vehículo y hasta le da un beso en la mejilla, mientras la venezolana aparece sentada adelante junto al intérprete de "La protagonista".

"Ese video se lo podemos mostrar. Vamos a mostrarlo... Ese es el primo de él y esa es tu amiga. Ellos iban atrás en el carro y ustedes adelante. O sea, ahí está. Iban abrazados. Él le da un beso... Si tú tuvieras algo con el primo, tú hubieras ido atrás con él. ¿O sea, ustedes salían de a cuatro?", comentó Magaly. La venezolana no dudó en confirmarlo: "Exactamente. Claro".

Verónica dice que tiene fotos como prueba

Molesta por las declaraciones de Josimar, quien aseguró que solo la conoció "cuatro horas", Verónica decidió asegurar que tiene más pruebas para desmentirlo. La venezolana sostuvo que cuenta con material suficiente para demostrar que compartieron varios días juntos y que el cantante no está diciendo la verdad.

"Puedo demostrarte que ni siquiera son 4 horas. Tengo las fotos desde el día uno hasta el tercer día que lo llevé al aeropuerto y o sea es que tengo ahí todo mira la foto. Las fotos no se equivocan. Ahí dice la hora, la fecha, o sea, dice todo. Dice 4 horas con tanta seguridad. Por Dios", expresó.

Ante esto, Magaly Medina le preguntó cuántos días realmente compartieron juntos, y Verónica no dudó. La 'Urraca' también señaló que las imágenes demuestran que ambos pasaron más tiempo del que el salsero admitió.

"(¿Cuántos días fueron?) Eh, dos días, casi tres días", respondió Verónica. "Porque ustedes se ve que están de noche y están de día en el carro paseando", comentó Magaly.

En conclusión, el conflicto entre Josimar y su 'prima', Verónica González, parece lejos de llegar a su fin. Cada nueva declaración reaviva la polémica y deja más dudas sobre lo que realmente ocurrió entre ambos. Mientras el salsero continúa negándolo todo, Verónica asegura tener pruebas contundentes para demostrar su versión. La historia sigue generando expectativa en la farándula.