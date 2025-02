Suu Rabanal marca distancia con César Vega tras presunta agresión a Suheyn Cipriani: "No soy nada de él"

La cantante Suu Rabanal es una querida artista de la salsa peruana que tuvo una relación con César Vega, de la cual tuvo una hija fruto de su relación. Ante la situación actual del padre de su pequeña, decidió mantener distancia sobre la situación.

Durante el programa de 'Amor y Fuego', la artista Suu Rabanal fue contactada para dar su opinión acerca de supuesta agresión de César Vega hacia la modelo Suheyn Cipriani. Ante las preguntas, la salsera aclaró que no tiene nada que declarar y que no tiene ninguna relación con el padre de su hija.

"Yo estoy desligada hace bastantes años de esa relación. Yo tengo una relación a la que respeto, entonces, ya mi vida dio un giro hace bastante tiempo. No entiendo por qué me siguen vinculando a eso. Yo no tengo nada que declarar en ese caso, no soy él, no soy nada de él, tienen que preguntarle a la protagonista, por eso te freno antes porque ni siquiera quiero saber, o sea no me incumbe", declaró.