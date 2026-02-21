Valentino se pronuncia luego de que Gino Assereto negara romance: "Ya no me vinculen con nadie"

La polémica entre Valentino y Gino Assereto sigue encendiendo la farándula. Luego de que el exchico reality aclarara que nunca hubo romance y que todo fue una broma, el tiktoker decidió reaccionar en redes con mensajes directos que llamaron la atención de sus seguidores.

Valentino publica video tras comunicado de Gino Assereto

Tras el comunicado de Gino Assereto, donde negó cualquier vínculo sentimental, Valentino rompió su silencio. El tiktoker compartió frases que muchos interpretaron como una respuesta a toda la situación mediática que se generó en los últimos días.

Valentino se pronuncia tras comunicado de Gino Assereto. (Captura de pantalla)

El influencer escribió primero un mensaje claro en sus historias: "Ya no me vinculen con nadie, gracias", acompañado de un emoji llorando. Poco después, cambió la frase por otra aún más comentada: "Mejor solito", lo que generó múltiples reacciones entre los usuarios en redes sociales.

Además, el tiktoker publicó un video en TikTok cantando la canción "Señor mentira" de Daniela Darcourt. El clip se difundió justo después de las declaraciones de Gino, por lo que muchos seguidores lo relacionaron con el fin de la llamada 'novela' mediática que se había creado en internet.

Dentro del video también apareció una frase que encendió más comentarios: "La gente tiene miedo a estar sola y yo tengo miedo de volver a malgastar mi tiempo con gente que no vale la pena", mensaje que fue interpretado por varios como una indirecta tras la aclaración pública del exchico reality.

Muestra chats con Gino y revela cómo era su trato

En medio de toda la controversia, Valentino también sorprendió al mostrar en vivo conversaciones privadas que habría tenido con Gino Assereto, evidenciando que entre ambos existía un trato cordial y cercano antes de que los rumores se volvieran virales.

En el primer chat él le envió un audio para hablar sobre los rumores de una supuesta relación entre ambos y saber si esa situación le había incomodado. Ante ello, el exchico reality le contestó con tranquilidad, asegurándole que todo estaba bien y que no había motivo para preocuparse.

"Jajaja, no pasa nada. Todo fresh. Sabes que te estimo mucho y jamás te incomodaría", escribió Gino, acompañando el mensaje con dos corazones morados. Valentino respondió de forma breve y relajada: "Me había asustado, hahaha, un abrazo", agregando un emoji de carita enamorada y tres corazones rojos.

Además, el propio Valentino contó que un día antes de San Valentín, el 13 de febrero, Gino volvió a escribirle para decirle que lo había fastidiado durante una previa que hizo del partido de Alianza Lima. Incluso, según se mostró, Assereto lo habría invitado a compartir contenido juntos.

"Valentino. Oye te jod* en mi previa del partido de Alianza. Me tocaba pe", le comentó entre bromas, y luego incluso lo invitó al estadio: "Oye, ¿la haces ir al estadio un día a grabar una previa? Yo te paso la entrada". Sin embargo, en las capturas no se muestra cuál fue la respuesta del creador de contenido, ya que él mismo decidió no revelar qué fue lo que contestó.

Estas revelaciones generaron aún más comentarios en redes. Los usuarios debatieron sobre si todo se trató realmente de una broma o si la situación se salió de control por la viralidad del tema.

En conclusión, tras el comunicado de Gino Assereto negando el romance, Valentino optó por tomar distancia pública de la polémica y pedir que no lo vinculen con nadie. Además, compartió contenidos que muchos interpretaron como su forma de cerrar este capítulo que dominó la conversación en la farándula digital.