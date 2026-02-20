Recordado actor de "Al fondo hay sitio" anuncia que será papá y conmueve con fotos del embarazo

El recordado actor de la serie "Al fondo hay sitio" sorprendió a sus seguidores al revelar que será padre por primera vez. La noticia causó emoción en redes sociales luego de que compartiera tiernas fotos junto a su pareja, Sofía Salazar, quien luce su avanzado embarazo.

Exactor de AFHS confirma que será papá y emociona a sus fans

El actor Guillermo Castañeda, recordado por su papel de 'Igor Llontop', en la serie "Al fondo hay sitio", decidió compartir una de las noticias más importantes de su vida personal: la llegada de su primera hija. A través de sus redes sociales, el artista publicó una emotiva sesión de fotos junto a su pareja, mostrando el especial momento que viven como familia en formación.

Las imágenes no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, quienes lo recuerdan con cariño por su personaje de Igor Llontop, el inseparable amigo de Joel Gonzales en la sexta temporada de la exitosa serie peruana. Aunque ahora mantiene un perfil más reservado, esta vez quiso abrir su intimidad para contar esta dulce noticia.

En la publicación, el actor también confirmó que el bebé en camino es una niña y que ya tiene nombre. Guillermo escribió un mensaje lleno de emoción.

Exactor de "Al fondo hay sitio" confirma que será papá. (Captura de pantalla)

"Registro fotográfico del amor que te espera en este hogar, Martina", frase que rápidamente se convirtió en la más comentada por sus fans y amigos del medio.

Las fotografías dejaron ver el avanzado embarazo de Sofía Salazar y la complicidad que ambos viven en esta nueva etapa. El anuncio generó múltiples reacciones, felicitaciones y mensajes de cariño, demostrando el aprecio que el público aún le tiene por su paso en la televisión.

"Un recuerdo para toda la vida. Hijita: Ya estamos en la recta final, te estamos esperando ansiosos y contando los días para verte. Ver y sentir mi cuerpo dándote vida es una bendición... ¡Las mejores fotos de la vida!", escribió Sofía en la publicación.

Días después del anuncio, la pareja celebró el baby shower de su hija en una reunión íntima junto a familiares, amigos cercanos y algunas figuras del medio artístico. Estos lo acompañaron en este momento especial antes de la llegada de la pequeña.

Una nueva etapa lejos de los sets de televisión

Aunque ya no forma parte del elenco de "Al fondo hay sitio", Guillermo Castañeda continúa activo en el medio artístico y enfocado en nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, ahora su prioridad principal es la familia que está formando junto a su pareja.

Este anuncio marca un antes y un después en su vida personal, ya que se prepara para asumir el rol más importante: ser padre. La emoción que transmite en sus publicaciones refleja la felicidad que siente por la llegada de Martina.

En conclusión, el recordado de "Al fondo hay sitio" vive uno de los momentos más felices de su vida al confirmar que será papá por primera vez. Con fotos llenas de amor, mensajes sinceros y celebraciones familiares, Guillermo Castañeda demuestra que está listo para comenzar una nueva etapa, enfocada en su hija y en la familia que está por crecer.