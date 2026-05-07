Mario Hart aclara relación con Paloma Fiuza tras rumores: "No estoy buscando estar con alguien"

Mario Hart rompió su silencio tras los rumores de un supuesto acercamiento con Paloma Fiuza. Todo nació por una foto junto a la brasileña, Diana Sánchez y Zumba, que encendió las especulaciones en redes, justo cuando también se habla de una posible crisis con Korina Rivadeneira.

Mario niega vínculo con Paloma y revela reclamo a Israel Dreyfus

Mario Hart decidió hablar fuerte y claro luego de los rumores que lo vinculan con Paloma Fiuza. Todo empezó por una foto donde aparece junto a la brasileña, Diana Sánchez y Zumba, imagen que rápidamente despertó comentarios en redes sociales.

La situación llamó más la atención porque también se viene especulando sobre una posible separación entre Mario y Korina Rivadeneira. Por eso, una reportera de "América Hoy" lo buscó para preguntarle directamente qué pasa con Paloma.

El popular 'Chato' aseguró que todo se salió de control por una simple reunión entre amigos. Según explicó, no entiende por qué lo relacionaron sentimentalmente con Paloma solo por aparecer juntos en una imagen.

"Imagínate, si ahora por salir en una foto con amigos... de repente también me hubieran vinculado con Diana que sale en la foto...", respondió el exconductor de televisión.

La reportera le recordó que Diana Sánchez está casada, mientras que él y Paloma estarían solteros. Ante eso, Mario aseguró que el comentario de Israel Dreyfus hizo que el tema creciera más de la cuenta.

"No, no, no... no lo conocen a Israel... Ahora le escribí y le dije 'tu estupidez, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados', y me dijo 'las portadas pe chato'... Pero no, no, no... simplemente nada, fue una junta de amigos", explicó Mario Hart.

Niega coqueteo con Paloma Fiuza

El piloto también quiso aclarar un detalle de la famosa foto. Algunos usuarios comentaron que parecía tener la mano en la cintura de Paloma, pero él negó esa versión. Con estas palabras, Mario dejó claro que no hubo coqueteo ni una situación romántica, sino un reencuentro entre viejos amigos.

"Mi mano no se ve, yo estaba apoyado atrás en la mesa, pero no, no, somos amigos de muchísimo tiempo, de muchísimos años, no nos veíamos, no nos juntábamos. Bueno a Zumba lo veo mucho más, pero a Paloma y a Diana no las veía hace muchísimo tiempo", comentó.

Mario Hart asegura que no está buscando a alguien

La reportera también le consultó si podría darse una oportunidad con Paloma Fiuza, tomando en cuenta que ambos se conocen hace años y que ella es una mujer muy guapa.

"(Paloma es igual una chica guapa. A parte la conoces de años, ya la conocerías bien) Sí, pero en caso yo estuviera buscando estar con alguien que no es", respondió Mario, visiblemente incómodo.

Luego, la periodista le preguntó si estaba atravesando un duelo por su supuesta separación de Korina Rivadeneira. Sin embargo, el exchico reality evitó confirmar algo. Finalmente, cuando le consultaron si por ahora prefiere estar solo y no conocer a otra persona, Mario respondió con mucha cautela.

"(Tal vez tú estás manejando un duelo y por eso no quieres) Ya sería afirmar cosas que no he afirmado", contestó. "(Pero tú por el momento quieres estar solo. No quieres conocer a nadie nuevo) No lo sé, no lo sé...", dijo el popular 'Chato', mostrando cierta emoción.

En conclusión, Mario Hart negó cualquier acercamiento romántico con Paloma Fiuza y aseguró que la foto que encendió los rumores fue solo una reunión entre amigos. Además, responsabilizó el comentario de Israel Dreyfus por haber aumentado las especulaciones y evitó confirmar si atraviesa una separación con Korina Rivadeneira. Por ahora, el piloto prefiere no dar más detalles sobre su vida personal.