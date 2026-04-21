Gustavo Salcedo es captado nuevamente con María Pía Vallejos pese a que Maju Mantilla negó su relación

La relación entre Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos continúa luego de que fueran captados nuevamente juntos en el departamento de la veterinaria. Esto ocurre pese a que, anteriormente, el deportista también fue visto junto a la madre de sus hijos, Maju Mantilla, quien negó que exista un romance entre su aún esposo y la joven.

Gustavo Salcedo vuelve a ser visto con María Pía Vallejos

La conductora Maju Mantilla declaró recientemente a la prensa que ella y Gustavo Salcedo se siguen amando, además de negar que exista un vínculo entre su aún esposo y la veterinaria María Pía Vallejos. Sin embargo, nuevas imágenes difundidas en 'Magaly TV: La Firme' muestran que el deportista continúa viéndose con la joven.

Según el reportaje, la noche del último domingo, alrededor de las 9 p. m., la camioneta de Gustavo Salcedo salió del inmueble donde reside en San Isidro tras su separación de la madre de sus hijos y se dirigió al edificio donde vive la joven.

En el lugar, María Pía Vallejos se bajó del vehículo desde el asiento del copiloto y conversó brevemente con el empresario. Finalmente, ambos se despidieron y la veterinaria ingresó sola a su vivienda.

"María Pía bajó por la puerta del copiloto, eso quiere decir que también estaba en la nueva casa de Gustavo. Ya con esas imágenes Maju Mantilla se dará por fin cuenta de que si sigue en esta novela el único papel que hará será hacer un papelón", dijo el locutor del reportaje.

Maju Mantilla negó romance entre María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo

El pasado 12 de abril, Maju Mantilla fue captada junto a Gustavo Salcedo cuando acudían a su local de votación. En medio de la atención de la prensa y tras ser consultada por la supuesta oficialización del deportista con la veterinaria María Pía Vallejos, la exreina de belleza negó dicha versión.

"Ustedes no han entendido bien, le dije que sí había salido con ella, actualmente no (Yo le hice una pregunta directa si es su saliente oficial) Eso es lo que me dijo (¿Es cierto que han quedado como padres y con una buena relación?) Estamos bien, todo va bien entre nosotros, nos vemos prácticamente todos los días, tenemos una buena relación, es una etapa y todo a su tiempo", declaró para 'Amor y fuego'.

De esta manera, las imágenes evidencian que Gustavo Salcedo continúa frecuentando a María Pía Vallejos, pese a que días atrás fue visto junto a Maju Mantilla, quien incluso había dejado abierta la posibilidad de una reconciliación matrimonial.