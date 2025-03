Luis Bazán critica al Gobierno tras muerte de Paul Flores: "No hay gente idónea que nos represente"

El asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, mientras se dirigía a una presentación ha generado conmoción en la industria musical. Diversas figuras del medio han llegado a Piura para despedirlo en su velorio. Entre ellos, Luis 'Gato' Bazán, exanimador de la agrupación, quien expresó su pesar y lanzó duras críticas contra las autoridades.

En declaraciones para La Karibeña, Luis 'Gato' Bazán no solo lamentó la partida de su colega, sino que también manifestó su indignación por la creciente inseguridad en el país. Con duros comentarios, responsabilizó a las autoridades por no tomar medidas efectivas.

"No sé qué pasa con las autoridades, no sé qué pasa con nosotros que no sabemos elegir a las autoridades. No tenemos gente idónea que nos represente, cada quien tira agua para su molino y no es así", expresó con molestia.