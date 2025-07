¿Se casa? Eva Ayllón es sorprendida con 'pedida de mano' tras ser vinculad con Natalia Málaga

Eva Ayllón vivió un momento inesperado que dejó sin aliento a sus seguidores, ya que tras semanas marcadas por confesiones dolorosas sobre su distanciamiento con su hijo y rumores de romance con Natalia Málaga, la cantante criolla apareció en un video donde un hombre le ha pedido la mano.

La artista fue vista en redes sociales rodeada de su hijo mayor, Carlos Ayllón, y de sus músicos, mientras sonaba la conocida canción "Marry you", de Bruno Mars. En las imágenes, se observa cómo un hombre se arrodilla detrás de ella, sosteniendo una caja roja que hacía pensar en un inminente anillo de compromiso.

Sin embargo, lejos de tratarse de una verdadera propuesta matrimonial, el momento resultó ser una elaborada broma. Al girar y mirar a quien supuestamente iba a pedirle matrimonio, Eva descubrió que en lugar de una joya había un cartel anunciando su próximo concierto. El mensaje revelaba que renovará su "matrimonio con el Perú" el 19 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós.

Este giro humorístico buscó captar la atención del público y anunciar de forma creativa que la intérprete celebrará más de 55 años de carrera artística. La forma en que se llevó a cabo este anuncio generó gran revuelo entre sus seguidores y también entre figuras conocidas como Lita Pezo, Olga Tañón y Raúl Romero, quienes llegaron a pensar que Eva realmente se casaría.

En una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la cantante criolla Eva Ayllón aseguró que sí pensó en ir a la boda de su hijo menor, Francisco García Ayllón, pero cambió de opinión cuando vio cómo la invitaron. Este fue el primer gran motivo.

"No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha" , contó muy afectada.

Pero eso no fue todo. La artista también reveló que le pidieron ir sola, dejando fuera a su amiga Natalia Málaga, con quien su hijo está enfrentado por un juicio.

Un conflicto que rompió la relación. La pelea entre madre e hijo comenzó cuando Francisco demandó a Natalia Málaga por supuestos daños a su auto. Eva no estuvo de acuerdo con esa decisión.

"Me considero muy afectada. No me gustan los escándalos. Él me ha metido en sus problemas, eso es lo que yo no lo disculpo", expresó con firmeza.