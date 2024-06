Gabriela Herrera revela que ya no trabajaría con Sergio George: "Me ninguneó"

Gabriela Herrera, conocida por su participación en reality shows, recientemente reveló en un podcast que ya no trabajará con el productor musical Sergio George. Según Gabriela, el productor solo quería montar un "show".

Gabriela Herrera, conocida por su participación en realities, ha revelado detalles sorprendentes sobre su experiencia con el famoso productor musical Sergio George. En una entrevista reciente en el podcast "La Casa de la Cumbia", la ex chica reality contó que Sergio la menospreció y solo quería hacer un show mediático con ella.

En la conversación, Gabriela Herrera expresó su frustración y descontento con Sergio George. La bailarina explicó que el productor la desestimó en varias ocasiones, lo que la llevó a decidir no trabajar con él.

"Yo creo que no me he quedado con las ganas de trabajar con él. Con personas que hablan pestes de una. Yo ni regresaría, ni loca. O sea una persona que me ha ninguneado y decirme que no sirvo para nada, no habría forma. Las cosas pasan por algo y si no se dio es porque no tenía que darse con ese hombre. Yo creo que todo lo que quiso hacer es un show", declaró Gabriela.

Una reunión rechazada. Además, Gabriela reveló que Sergio George intentó organizar una reunión con la cantante Yahaira Plasencia en una cafetería pública, aparentemente para ser grabados y generar atención mediática. Gabriela rechazó esta propuesta inmediatamente.

"Me dijo para juntarnos con Yahaira para tomarnos un café en un lugar abierto (aparentemente para ser grabados). Yo le dije que no podía por estar ocupada. Para mí fue innecesario juntarme con alguien con la cual tuve una discusión tonta. Yo no quería trabajar con ella, solo con él. No tenía porqué trabajar o juntarme con ambos", agregó Gabriela.

Reacción de Magaly Medina

Magaly Medina, presentadora de televisión, no dudó en mostrar parte de la entrevista en su programa. Comentó sobre la supuesta intención de Sergio George de usar la imagen de Gabriela para generar controversia.

"Por lo menos esta chica tiene un poco de dignidad. Porque ella dice yo no voy a volver a reunirme con alguien, ni hablarle a alguien que me ha ninguneado, alguien que ha hablado pestes de mí. No, pues", mencionó Magaly.

Sobre el café que supuestamente George quería que Gabriela se tome con él y Yahaira, Magaly dio su punto de vista.

"Pero está sí le paró al 'macho' a Sergio George. Y luego no ha querido amistarse con él. No ha querido juntarse con él, porque supongo que se respeta a sí misma. No es como la Yaha, que le encanta cada vez que Sergio George la pasea por las alfombras rojas", afirmó.

Una decisión firme. Gabriela ha dejado claro que no está dispuesta a trabajar con personas que no la valoran. Su decisión de no colaborar con Sergio George muestra su compromiso con su integridad y su carrera profesional. A pesar de la controversia, la bailarina sigue enfocada en sus proyectos y agradece el apoyo incondicional de sus seguidores.