Hija de Tula Rodríguez recuerda última conversación con su papá, Javier Carmona: "Nunca pensé que le iba a pasar algo"

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y el fallecido empresario Javier Carmona, emocionó a los seguidores de su madre al compartir un íntimo recuerdo de su papá en el podcast 'Pitukoneras'. A propósito del Día de la Madre, la joven de 16 años se animó a hablar sobre la última conversación que tuvo con su progenitor, cuando tenía apenas 9 años.

Durante la entrevista, Valentina recordó un momento especial que vivió en familia, poco antes de que la salud de Javier Carmona se viera afectada. Según relató, una noche en la que durmió junto a sus padres, su papá comenzó a hablar sobre la posibilidad de que le ocurriera algo grave.

"¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si me muero o si me pasa un accidente?", fueron las palabras de Javier Carmona.

La hija de la conductora recordó que su padre fue muy específico con lo que deseaba que ocurriera en caso de una eventual tragedia. A pesar de la seriedad del momento, los padres bromearon un poco, y la pequeña Valentina no comprendió del todo el significado de esa charla.

"Me acuerdo que, en mi inocencia, me dormí pensando que, si le pasaba algo, quería su iPad. Nunca pensé que le iba a pasar algo", confesó. Finalmente, añadió que esa fue la última vez que lo vio con vida: "Al día siguiente, él me levantó y yo me fui al cole... Y ahí quedó".