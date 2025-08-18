Youna se pronuncia tras fuertes acusaciones de Samahara en EVDLV: "No te hagas la famosa"

Youna rompió su silencio tras las fuertes acusaciones que hizo su expareja Samahara Lobatón sobre él en El valor de la verdad. La influencer lo sindicó como una persona violenta y que le fue infiel muchas veces, por lo que él decidió defenderse a través de redes sociales.

Youna explota tras acusaciones de Samahara

El padre de la primera hija de Samahara, que actualmente radica en Estados Unidos, utilizó su cuenta de Instagram para compartir dos historias que, aunque no mencionan directamente a Lobatón, parecen ser una respuesta hacia ella.

"Yo sí tengo muchas pruebas. Te pedí que me mantengas alejado de la televisión muchas veces, así como las veces que intenté separarme de ti durante los torturantes cinco años juntos. ¿Y mientes diciendo que no me quería ir? Es vergonzoso salir en TV por esto, no te sientas famosa ", escribió.

Este mensaje parece ser en respuesta a que Samahara lo acusó de haberla agredido y de no haber querido terminar la relación cuando ella se lo pidió. Además, Youna amenaza con mostrar pruebas contra la hija de Melissa Klug.

Youna versus Samahara

En una siguiente historia, Youna también demostró la gran relación que mantiene con su hija Xianna, quien fue llevada a Estados Unidos por unos días para que comparta tiempo con él. Además, denunció que la persona que lo ayudó a ver a Xianna está recibiendo amenazas desde que llegó.

"Tengo mucho que contar y que decir sobre lo que estoy pasando. Es difícil entender cómo puede molestarle a alguien ver a su hija feliz", sentenció.

La tormentosa relación de Youna y Samahara

La relación entre Samahara Lobatón y Youna estuvo marcada por constantes conflictos y acusaciones públicas. Desde el inicio, la hija de Melissa Klug y el barbero peruano mostraron un romance lleno de altibajos, donde las reconciliaciones solían ir acompañadas de nuevos problemas, generando titulares en la prensa local.

En varias oportunidades, la pareja se vio envuelta en denuncias por violencia familiar. Samahara lo acusó de agresiones físicas y verbales, mientras que Youna se defendió alegando que también fue víctima de ataques. Estas situaciones derivaron en investigaciones legales y órdenes de alejamiento, que complicaron aún más el futuro de ambos como pareja.

Pese a estas controversias, ambos mantuvieron un vínculo debido a su hija en común, Xianna. Sin embargo, las tensiones se hicieron más evidentes con el paso del tiempo. Ahora, tras las revelaciones de Samahara en El valor de la verdad, Youna decidió responder públicamente para defender su versión.