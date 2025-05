Samahara Lobatón defiende su nuevo embarazo con Bryan Torres: "Estaba en los planes"

Samahara Lobatón generó revuelo al anunciar que se encuentra nuevamente embarazada junto a su pareja, Bryan Torres. La influencer afrontó muchas críticas y esta mañana se presentó en 'América Hoy' para contar más detalles de su embarazo.

Recordemos que, el fin de semana, Samahara sorprendió a propios y extraños al anunciar que está embarazada nuevamente, a pesar de que su última hija, Ainara, aún no ha cumplido un año.

Samahara defiende su embarazo y cuenta detalles

La hija de Melissa Klug reveló que, aunque tenía entre sus planes volver a tener un bebé, no esperaba que fuera tan pronto. Además, indicó que Bryan Torres era el más emocionado por tener dos bebés seguidos, pero ella no estaba muy de acuerdo con la idea.

"Antes de que tuviéramos a Ainara, Bryan siempre me decía que quería tener dos hijos seguidos, pero yo le decía 'no, no hay forma, yo quiero esperar hasta que tenga cuatro años'", contó.

En esa misma línea, indicó que su embarazo llegó de sorpresa y expresó su deseo de tener un parto natural, así como lo tuvo con Ainara, ya que su primera hija, fruto de su relación con Youna, nació por cesárea.

"Dije: puede ser mucho más adelante y no me ligué porque tuve un parto natural, que no pensé que iba a lograr, pero echándome porras, lo hice. Con Ainara fue parto natural y con Xianna fue cesárea. Espero que el tercero también sea natural", agregó.

¿Qué significa el nombre del nuevo bebé de Samahara?

Samahara también indicó que tuvo complicaciones para embarazarse de su última hija, y por ello pensaba que no podía salir embarazada tan rápido nuevamente. Sorprendió al decir que, durante una de las complicaciones, le extirparon una trompa de Falopio.

"El bebé estaba en los planes, pero con Ainara me demoré un año, tuve dos pérdidas y la operación de mi trompa. Tengo una sola trompa. Pensamos que nos íbamos a demorar años y nunca imaginamos que podía ser tan rápido", reveló, generando sorpresa en el set.

Finalmente, contó que Bryan fue el encargado de elegir el nombre del bebé esta vez. "Yo escogí a Ainara y Bryan me dijo: 'yo voy a escoger esta vez', y eligió Asael, que significa 'hecho por Dios'", concluyó.

Es así que, Samahara Lobatón vive una nueva etapa junto a Bryan Torres, esperando a su tercer bebé. Pese a las críticas, la influencer se muestra feliz y confiada. Reveló complicaciones anteriores y eligió con fe el nombre Asael, que significa "hecho por Dios", como símbolo de esperanza.