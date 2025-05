¡Será un niño! Samahara Lobatón y Bryan Torres anuncian que serán papás otra vez (VIDEO)

¡La familia crece! Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar que están esperando a su segundo bebé juntos, la influencer tiene una hija llamada Xianna de una anterior relación. La hija de Melissa Klug y el cantante de cumbia revelaron la feliz noticia a través de un emotivo video que ya es viral en redes.

A pesar de los altibajos que han tenido como pareja, Samahara y Bryan han decidido seguir apostando por su relación. En octubre del 2023 se convirtieron en padres de su primera hija, Ainara, y ahora anunciaron que pronto llegará un nuevo integrante a la familia.

Samahara y Bryan anuncian embarazo y revelan el sexo del bebé

La sorpresa fue revelada con un pastel. En el video, se ve a Samahara partiendo un trozo del postre, que por dentro tenía un relleno color azul. ¡Sí, será un niño! El pequeño llevará por nombre Asael.

Bryan Torres, muy emocionado, escribió en su cuenta oficial: "Bienvenido Asael. Ya podemos gritarlo a los cuatro vientos, somos afortunados de que hayas llegado. Y como es el significado de tu nombre: Eres hecho por Dios", expresó el cantante.

Ternura total en redes. El video no solo muestra la revelación del sexo del bebé, sino también a Samahara, Bryan, su hija mayor Xianna y su hija Ainara, c ompartiendo momentos en familia. Las imágenes reflejan el cariño que se tienen y lo unidos que están en esta nueva etapa. Los seguidores no tardaron en reaccionar y felicitar a la pareja por esta noticia.

Un nombre con significado especial. El nombre Asael tiene un fuerte significado espiritual. Según contó Bryan, este nombre significa "hecho por Dios", lo que para ellos representa una bendición más en sus vidas.

Por su parte, Samahara Lobatón compartió una foto con Bryan Torres y sus dos hijas, emocionada de compartir la noticia.

"ASAEL fuiste un sueño y ahora eres una realidad. Te esperamos REY", escribió Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram.

Entre críticas y segundas oportunidades

En el pasado, Samahara y Bryan fueron protagonistas de varios escándalos por peleas y hasta rompimientos, pero hoy aseguran estar más fuertes que nunca. La influencer también ha declarado en entrevistas que ahora ve la vida de otra manera y que está enfocada en su rol de madre.

Aunque han tenido momentos difíciles, ambos parecen haber encontrado el equilibrio. Esta nueva llegada los ha unido más y los ha llenado de ilusión.

Samahara Lobatón y Bryan Torres viven una etapa especial en su vida, esperando con ilusión a su segundo hijo juntos. A través de un mensaje lleno de amor y fe, han dejado claro que su relación ha madurado y que Asael llega como un regalo del cielo. ¡Felicidades por esta nueva bendición!