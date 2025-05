Samahara Lobatón dedica emotivo mensaje a sus hijas por el Día de la Madre: "No las voy a defraudar"

El Día de la Madre fue conmemorado de manera especial por Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quien a pesar de haber sido involucrada en diversas polémicas con su actual pareja, el cantante Bryan Torres, decidió centrar su atención en sus hijas. A través de redes sociales, la modelo compartió una publicación cargada de emociones que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, se publicó un extenso mensaje en el que Samahara expresó con profundidad el amor que siente por sus pequeñas. Lo que más llamó la atención fue que, en la imagen que acompañó sus palabras, no se incluyó a Bryan Torres, padre de su última hija y actual pareja.

"Si yo pudiera retroceder el tiempo tomaría cada una de las decisiones que han hecho que ustedes estén aquí. Ustedes sanan mi corazón y mi niña interior. Xianna, hija mía, tú me has dado cada herramienta para ser mejor mamá cada día. Gracias, mi vida, porque no soy perfecta, pero ante tus ojos soy la mejor mamá del mundo. Ainara, mi china hermosa, hija mía, eres mi ancla a la tierra y mi turbo para no parar nunca. Por ustedes, Dios me ha regalado dos hermosas princesas", se escribió en su mensaje.