¿Nuevo rumbo? Bryan Torres reaparece cantando en iglesia tras supuestas infidelidades a Samahara Lobatón

Bryan Torres vuelve a estar en el centro de atención tras su reciente aparición en un evento cristiano, lo que ha generado especulaciones sobre un posible cambio de rumbo en su vida. El cantante, conocido por su relación con Samahara Lobatón, estuvo involucrado en varios escándalos de supuestas infidelidades que lo pusieron en el ojo público.

¿Bryan Torres se entregó a la religión?

En un reciente episodio del programa 'Magaly TV: La Firme', se revelaron imágenes de Bryan Torres participando activamente en un evento cristiano. El cantante fue visto junto a otro artista interpretando una canción de alabanza a Dios. En las imágenes, Torres se muestra animado, levantando el puño hacia el cielo mientras canta:

"Es mi destino, Es mi destino", una canción con toques modernos pero con mensajes religiosos.

Aunque Samahara Lobatón no aparece en las imágenes, se especula que el evento tuvo lugar en la iglesia que ella ha mencionado frecuentemente en sus publicaciones. De hecho, la hija de Melissa Klug ha compartido en sus redes sociales mensajes relacionados con su enfoque en la religión, como uno que dice:

"Lo tengo todo, solo con tener a Dios". Esto ha alimentado aún más la teoría de que la pareja podría estar buscando un nuevo camino juntos.

Magaly Medina cuestiona la sinceridad del cambio

Pese al entusiasmo que muestran algunos seguidores, Magaly Medina expresó sus dudas sobre la autenticidad del supuesto cambio de Bryan Torres. En su programa, la conductora comparó esta situación con la de Christian Cueva, quien asistió a una iglesia cristiana cuando intentaba reconciliarse con Pamela López.

"De repente será al estilo Cueva. Acuérdense que Pamela López arrastró a Cueva a su iglesia cristiana y él se encerró con tal de lograr el perdón, pero no fue porque realmente de corazón le nacía y tenía esa fe de ir a la iglesia (...). Lo mismo supongo que hará el Bryan para hacerle creer a Samahara", comentó la 'Urraca' en tono crítico.

Esta no es la primera vez que la popular "Urraca" crítica a la pareja. Hace unos meses Magaly no pasó por alto el momento en que la hija de Melissa Klug aseguró que nunca había tenido la clave del celular y que no era 'guachimana' de Bryan Torres, luego de que se revelaran las pruebas de las supuestas infidelidades.

La presencia de Bryan Torres en un evento religioso ha generado especulaciones sobre un posible cambio en su estilo de vida. Sin embargo, figuras como Magaly Medina ponen en duda sus verdaderas intenciones. El tiempo dirá si esta nueva etapa del cantante va realmente enserio.