Tilsa Lozano gana S/50 mil en EVDLV tras confesar que aún ama a Miguelón: Las preguntas que respondió

Tilsa Lozano volvió al sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y protagonizó una de las noches más intensas del programa. En esta segunda parte, la exmodelo habló sin rodeos sobre su matrimonio con Jackson Mora, su vínculo con Miguel Hidalgo, padre de sus hijos, y episodios que marcaron su vida emocional.

Acompañada por su padre, su mejor amiga y el 'Zorro Zupe', Tilsa respondió preguntas cada vez más directas. La tensión fue creciendo hasta llegar a la confesión final que le permitió llevarse el premio mayor de 50 mil soles.

Estas son las últimas 12 preguntas que contestó Tilsa Lozano

Tilsa Lozano estuvo en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad". La exvengadora respondió preguntas sobre sus exparejas. En el segundo bloque del programa, respondió 12 preguntas sobre su pasado matrimonio con Jackson Mora y confesó su amor por su ex Miguelón.

Pregunta 10: ¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa afirmó que él negó el vínculo incluso cuando ya existían pruebas y chats que luego salieron a la luz en televisión.

Pregunta 12: ¿Le afectó a tu hija el matrimonio con Jackson?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa contó que el cambio en la dinámica familiar afectó a su hija. Explicó que tuvieron que acudir a terapia para ayudarla a adaptarse a la nueva situación.

Pregunta 13: ¿Te negó Jackson que conocía a la reportera Laura Fernández?

Respuesta: Sí. (Verdad) Relató que él insistía en que no la conocía, pero luego aparecieron imágenes que demostraron lo contrario, aumentando su desconfianza.

Pregunta 14: ¿Salió Jackson Mora con Shirley Arica?

Respuesta: Sí. (Verdad) Indicó que esta información ya se comentaba en el ambiente artístico y que ocurrió después de otros hechos que ya habían debilitado el matrimonio.

Pregunta 15: ¿Se fue Jackson de juerga con mujeres en Colombia?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa contó que este episodio fue el detonante final del divorcio. Relató que descubrió la situación por redes sociales y por versiones que luego se confirmaron.

Pregunta 16: ¿Te fue infiel Jackson?

Respuesta: Sí. (Verdad) Aunque dijo no tener pruebas directas, afirmó que diversas situaciones la llevaron a sentir que hubo una traición. Indicó que eso terminó de quebrar la relación.

"No lo he visto nunca y no tengo pruebas. Pero, a raíz de todo lo que se dijo —lo de Laura Fernández, lo de Colombia—, para mí sí fue una infidelidad. Creo que estuvo íntimamente con otra mujer. Fue una traición tremenda lo que me hizo", señaló.

Pregunta 17: ¿Fue Jackson tu paño de lágrimas?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa explicó que conoció a Jackson en un momento muy frágil de su vida. Estaba con ataques de pánico tras separarse de Miguelón y encontró en él a alguien que la escuchaba y la contenía.

Pregunta 18: ¿Le preparabas a escondidas la lonchera a Miguelón?

Respuesta: Sí. (Verdad) Contó que lo hizo cuando Miguel Hidalgo se quedaba solo y no tenía quién le prepare comida. Dijo que fue un gesto humano y que nunca lo vio como una traición.

"Yo cocinaba en mi casa y, como él no tenía quién le preparara la comida, le llevaba un táper con comida... Un plato de comida no se le niega a nadie", dijo.

Pregunta 19: ¿Le fuiste infiel a Jackson?

Respuesta: No. (Verdad) Tilsa aseguró que nunca fue infiel durante su matrimonio. Señaló que, aunque tuvo oportunidades, decidió no cruzar ese límite, incluso cuando la relación ya estaba dañada.

Pregunta 20: ¿Amas a Jackson?

Respuesta: No. (Verdad) La exmodelo contó que sí se enamoró en su momento, pero que con el tiempo llegaron las decepciones. Dijo que, tras el divorcio, se enteró de situaciones que terminaron por romper cualquier sentimiento que quedaba.

"Me enamoré de él y dejé a mis amigos por él. Pero desde el día que firmamos nuestro divorcio, él empezó a hacer jugadas bajas y a salir con mujeres. Ahora me estoy enterando de cosas que hacía cuando estaba conmigo, y eso me generó mucha decepción", afirmó.

Pregunta 21: ¿Amas a 'Miguelón'?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa reconoció que aún siente amor por Miguel Hidalgo, pero aclaró que es un sentimiento distinto. Explicó que se trata de un lazo que nació de la historia que compartieron y del hecho de ser padres. Esta respuesta fue la clave para ganar el premio mayor.

"Es el papá de mis hijos, ¿Cómo no lo voy a amar? Miguel va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre, siempre que hablamos, nos decimos lo mucho que nos queremos y que nos respetamos, sobre todo como padres... Lo amo", manifestó.

Las 9 primeras preguntas que respondió Tilsa

Tilsa Lozano volvió a "El Valor de la Verdad" e impactó al público con una noche llena de confesiones fuertes, silencios tensos y recuerdos duros. La exmodelo habló sobre Juan Manuel Vargas, Yako Eskenazi, Miguelón, Jackson Mora y más situaciones. Con este primer bloque acumuló 5 mil soles.

1. ¿Te arrepientes de haber sido enamorada del 'Loco' Vargas?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa aceptó que esta relación le dejó aprendizajes duros y que hoy ve todo con más madurez. Dijo que ya no tomaría las mismas decisiones y que ahora busca una vida más tranquila.

2. ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?

Respuesta: Sí. (Verdad) Recordó con cariño un romance adolescente que vivió cuando ambos eran muy jóvenes. Para ella fue una etapa bonita que quedó en el pasado sin rencores.

3. ¿Te quemaron el rostro con un cigarro?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa habló del episodio de violencia que sufrió cuando era casi una adolescente. Fue un momento traumático que la marcó profundamente y que tomó años superar.

4. ¿Te corretearon a balazos?

Respuesta: Sí. (Verdad) La modelo contó que, en una relación complicada, terminó en medio de una situación de alto riesgo que puso en peligro su vida. Dijo que esa noche nunca se borrará de su memoria.

5. ¿Fue tu última relación sexual en febrero?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa reveló que no ha tenido intimidad desde hace varios meses porque ahora es más cuidadosa al elegir a alguien. Aseguró que prefiere enfocarse en sus hijos y en su bienestar emocional.

6. ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?

Respuesta: Sí. (Verdad) Señaló que las imágenes que salieron en televisión fueron la confirmación de que su relación ya estaba terminándose. Explicó que hubo etapas difíciles especialmente durante su embarazo.

7. ¿Sufriste ataques de pánico tras terminar con el padre de tus hijos?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa confesó que enfrentó un periodo muy duro cuando quedó sola con sus dos hijos. Vivió meses de miedo y ansiedad que la hicieron buscar ayuda para salir adelante.

8. ¿Te gustan los feos?

Respuesta: Sí. (Verdad) La empresaria aseguró que, para ella, lo físico no es lo más importante. Explicó que siempre ha valorado más la personalidad, los detalles y el esfuerzo de una persona. Allí Tilsa aprovechó para hablar del cambio físico de Juan Manuel Vargas.

9. ¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas?

Respuesta: Sí. (Verdad) Tilsa aseguró que ese momento sí ocurrió y que, en ese tiempo, creyó que su relación iba a durar para siempre. Hoy lo ve como una etapa cerrada de su vida.

En conclusión, Tilsa Lozano contestó 21 preguntas en "El Valor de la Verdad" llevándose 50 mil soles. Su respuesta final dejó claro que, pese a las rupturas, el padre de sus hijos sigue ocupando un lugar importante en su vida.