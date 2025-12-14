¿Jackson Mora negó relación con Olinda Castañeda? Esto reveló Tilsa Lozano

Tilsa Lozano volvió a captar la atención del público tras su participación en la segunda parte de 'El valor de la verdad', programa conducido por Beto Ortiz, donde abordó aspectos poco conocidos de su relación con Jackson Mora, con quien estuvo casada. Durante la entrevista, la figura televisiva relató cómo se inició el vínculo entre ambos y las circunstancias que marcaron su historia sentimental.

Tilsa Lozano habló de Olinda Castañeda

Según contó Lozano, en los primeros encuentros Jackson Mora negó haber mantenido una relación amorosa con Olinda Castañeda, versión que influyó en su decisión de continuar viéndose con él. En ese entonces, ambos aseguraban tener solo una relación de amistad, aunque con el paso del tiempo surgieron dudas que cambiarían el rumbo de la historia.

La exconejita de Playboy recordó un episodio que encendió sus sospechas cuando se encontraba con Mora en un restaurante y una mujer se acercó para preguntarle si él estaba enamorado de Olinda Castañeda. Ante la situación, Tilsa decidió enfrentarlo de inmediato. "No que nada que ver, que ella es una we...", relató sobre la respuesta que recibió, dando a entender que él descartó cualquier vínculo sentimental con la bailarina.

Jackson Mora confirmó que sí salió con Olinda Castañeda

No obstante, con el paso del tiempo, la versión inicial se modificó. Tilsa Lozano reveló que Jackson Mora terminó admitiendo que había salido con Olinda Castañeda durante aproximadamente seis meses. La polémica se intensificó cuando la joven apareció públicamente exigiendo explicaciones y reclamando atención mediática.

Tilsa Lozano habló de su ex Jackson Mora y la relación que tuvo con Olinda Castañeda

"Él la negó a morir. La chica salió a hablar y él fue donde ella cuando supuestamente no estaban, pero las conversaciones estaban editadas", afirmó la exchica reality. Según explicó, la situación dio un giro tras la difusión de los mensajes completos en un programa de televisión, lo que dejó en evidencia inconsistencias en el relato del deportista.

Pese a lo ocurrido, Tilsa Lozano reconoció que decidió continuar con la relación. "El papelón lo hice yo, que igual lo perdoné", confesó ante cámaras, asumiendo su responsabilidad en esa etapa de su vida.

Finalmente, la conductora señaló que cada uno siguió su propio camino. "La chica hizo su vida y yo seguí con él", concluyó durante la conversación con Beto Ortiz, dejando en claro que actualmente observa ese episodio con distancia y una mirada crítica.

En resumen, Tilsa Lozano contó que al inicio Jackson Mora no reconoció haber salido con Olinda Castañeda, aunque luego cambió su versión y aceptó.