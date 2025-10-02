Sheyla Rojas fue intervenida de emergencia en México por grave infección: "Fue una semana muy difícil"

Sheyla Rojas vivió días de gran preocupación tras ser internada de emergencia en México por una celulitis infecciosa que afectó su cadera. La conductora, conocida por su paso por Esto es guerra, compartió su experiencia con sus seguidores, detallando cómo un golpe aparentemente leve derivó en un cuadro de salud mucho más serio.

Sheyla Rojas se pronuncia en redes sobre su hospitalización

A través de sus redes sociales, la exguerrera relató cómo enfrentó momentos de dolor y miedo durante su estancia en el Hospital Real San José. Publicó una foto de su habitación y agradeció que finalmente podría regresar a casa tras varios días de complicaciones.

"Hoy por fin me despido de esta habitación, fueron varios días complicados, de mucho dolor, miedo, malas noches y muchas emociones. No sabía cuánto iba a durar. Realmente todo puede cambiar de un momento a otro, aunque dentro de todo me siento bendecida porque ya terminó todo y hoy podré dormir en casa", expresó en sus historias de Instagram.

Historia compartida por Sheyla Rojas en sus redes sociales.

Pero horas después, Sheyla dio a conocer mayores detalles de su hospitalización y reveló que sufrió una celulitis infecciosa en la cadera, que le impedía movilizarse, debido al terrible dolor y ardor por la inflamación.

"Sí estuve internada, lo que me pasó fue que me dio celulitis infecciosa. Yo pensé que era un simple golpe. Entonces, no le presté atención, no le presté importancia, dije 'ah, no pasa nada', lo dejé pasar. Al día siguiente estaba más inflamado, pero pensé que era el golpe, me puse hielo para el dolor, se calmó un poco, pero no mucho", narró en un video.

El cuadro empeoró cuando decidió entrenar, generando una inflamación que la llevó a buscar ayuda médica. "Se me hizo una pelota súper grande en la cadera y me recontra dolía, me quemaba la piel, era una cosa inexplicable", relató.

Intervención de emergencia y apoyo de su pareja

Antes de acudir al hospital, Sheyla visitó una farmacia, donde le advirtieron sobre la celulitis infecciosa, pero desconocía la gravedad de la enfermedad. Tras experimentar un dolor intenso, su pareja, Luis Miguel Galarza, conocido como "Sir Winston", la acompañó al centro médico.

"Fui a ver a una amiga a jugar, no aguanté ni cinco minutos y me vine a casa y en el camino no me podía ni sentar. Le dije a Luis, 'gordo, vamos al hospital porque me duele muchísimo y no aguanto, mira cómo se me ha inflamado. Me dijo 'está horrible, cómo has aguantado'", contó.

En el hospital, los médicos determinaron que requería una intervención inmediata, ya que las medicinas no reducían la inflamación.

"Fue una semana muy difícil, más difícil de lo que puedo imaginar. Un simple golpe ocasionó todo esto (...) Gracias a todos los que me han escrito y han estado pendientes, tengo que estar con descanso", finalizó.

En conclusión, la situación de Sheyla Rojas evidencia la importancia de atender a tiempo cualquier síntoma inusual y deja en claro que, aunque parezca un golpe menor, algunas lesiones pueden derivar en complicaciones graves que requieren atención médica inmediata.