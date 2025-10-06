Magaly revela confesión de Gustavo Salcedo agrediendo a exproductor de Maju Mantilla: "Se cayó de cabeza"

Desde la brutal agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez hace unos días frente a su familia, el exproductor denunció que no era la primera vez que pasaba. Aunque en un inicio el aún esposo de Maju Mantilla lo negó, Magaly reveló los audios del exdeportista confesándolo todo.

Gustavo confiesa agresión a Christian Rodríguez

Como ya lo había anunciado anteriormente, Magaly Medina tuvo una entrevista exclusiva con Gustavo Salcedo después de revelarse el supuesto adulterio de Maju Mantilla con el exproductor Christian Rodríguez.

Días después de revelarse la agresión del exdeportista al exproductor en la vía pública, se denunció que no era la primera vez. Ante esto, Salcedo negó tal acusación ante un medio de prensa, pero la 'urraca' reveló que tiene la confesión de él contando a lujo de detalle cómo lo golpeó y lo dio como primicia en su programa.

"Yo me voy a correr un día en el malecón, lo había visto correr antes, pero en horarios distintos. Un sábado voy, estaba con mis audífonos de lo más bien, en eso levanto la mirada y el pata estaba a la altura de la pared, en sentido contrario", cuenta inicialmente Gustavo afirmando que se lo encontró a casualidad.

Después, en el audio del aún esposo de Maju Mantilla relata como se acercó contra exproductor y lo golpeó dejándolo tirado en el suelo casi inconsciente. Además, afirmó que no se detuvo y continuó corriendo.

"Él no me ve porque está corriendo mirando abajo y cuando llega, yo agarro le meto un empujón que me salió a lo natural. No esperaba verme, yo no esperaba verlo tampoco, levantó la mirada y me vio metiéndole un empujón. Él salió volando para atrás, se cayó así de cabeza y como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo", dijo.

La denuncia del exproductor de Maju Mantilla

Christian Rodríguez, exproductor del programa de televisión 'Arriba mi gente', denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, agresión física, reglaje y amenazas contra él y su familia. Demostrando así fotografías de golpes recibidos y fotografías de las amenazas llegadas hacia él y a su familia.

En conclusión, Gustavo Salcedo estaría enfrentando una fuerte denuncia de parte del exproductor de Maju Mantilla. A pesar de haber negado haberlo agredido antes, Magaly reveló hoy audios donde el exdeportista confesó a detalle cómo agredió a Christian Rodríguez en marzo de este año cuando se lo encontró en el Malecón de Miraflores.