Jaime Bayly preocupa tras revelar que tiene un bulto en el estómago: "Mi esposa tiene miedo"

El reconocido periodista Jaime Bayly ha preocupado a su familia y seguidores, al revelar sobre su estado de salud. El comunicador reveló que le ha aparecido un bulto en su estómago y cómo ha sido la reacción de su esposa.

A través de su columna en El Comerio y La Tercera, Jaime Bayly cuenta detalles sobre su estado de salud a su estilo irónico y restándole importancia. El periodista informa sobre la protuberancia que le apareció y el tamaño de esta.

"Me ha salido una bola en medio del estómago. Tiene el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong. Es más grande que una canica, pero más pequeña que una bola de billar. No duele. Es meramente decorativa. Se erige como un solitario montículo en el centro mismo de mis entrañas", expresa.

Según el comunicador, no le genera preocupación sobre aquella protuberancia y le resta importancia, afirmando que siempre le ha parecido que exageran las cosas para sacarle dinero. Aunque su esposa Silvia Núñez de Arco se encuentra preocupada debido al antecedentes de los familiares de Bayly, ya que su padre, su hermana y otros miembros padecieron y fallecieron a causa el cáncer.

"Mi esposa tiene miedo de que sea un tumor. A mi padre, cuando cumplió setenta años, le salieron unas bolas en la barriga. Murió de cáncer un año después. (...) Alarmada, dice que la bola puede ser mortal de necesidad. Yo le digo que, si no me duele, no es mala. Ella sostiene que debo hacerme un chequeo médico. Yo me niego en redondo (...) No te puedes morir todavía. Tu hija te necesita diez años más" , añade en su columna.

El periodista se estaría preocupado por no dejar todavía a la menor de sus hijas porque quiere verla crecer. Afirma que hasta el momento no ha ido a revisarse en algún centro de salud, pero a pedido de su esposa cree que terminará cediendo pronto y por ahora, solo está comprando tiempo.

"Mi hija tiene trece años. No quiero dejarla tan pronto. Quiero verla florecer. Quiero acompañarla unos años más. Tengo dos hijas mayores, pero ellas ya no me necesitan. Muy raramente responden mis correos. Por lo general, me escriben por alguna cuestión monetaria (...) Supongo que al final me rendiré e iré con mi esposa a que me hagan un chequeo médico. De momento, trato de ganar tiempo", cuenta.