¿No va más? Santi Lesmes aclara rumores sobre el ultimátum de 'Arriba Mi Gente' en Latina

¿Cancelan el programa? El conductor del programa magazine 'Arriba Mi Gente', Santi Lesmes, decidió pronunciarse sobre los recientes rumores de la cancelación del espacio televisivo. Y es que luego de la salida de Gisela Valcárcel de América Televisión, se ha rumoreado que Brunella Horna tendría un programa en Latina reemplazando al magazine Arriba Mi Gente.

Ante ello, Santi Lesmes salió a aclarar esta situación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Santi Lesmes aclara rumores sobre la cancelación de Arriba Mi Gente

Luego de una ola de rumores sobre la posible cancelación de 'Arriba Mi Gente', Santi Lesmes decidió aclarar la situación del programa magazine de Latina. "El mundo está lleno de chismes, pero nosotros estamos felices en 'Arriba mi gente' y seguimos consagrándonos como el magacín favorito de las familias peruanas. Los comentarios del público son muy positivos y eso nos pone contentos", expresó Santi Lesmes para un medio local.

De igual forma, sostuvo que Latina no dio ningún ultimátum a la producción de 'Arriba Mi Gente' ya que Santi Lesmes dejó en claro que no hay ninguna novedad hasta el momento. "Todo está tranquilo de momento, así que no hay ninguna novedad", sostuvo el popular conductor del espacio televisivo de las mañanas.

Giselo habló sobre un nuevo programa en Latina

Edson Dávila, conocido como Giselo, generó suma expectativa al mencionar un próximo proyecto televisivo en colaboración con Ethel Pozo, mientras surgían rumores en las redes sociales sobre una posible nueva edición de 'El Gran Show', esta vez en el canal Latina.

En tal sentido, muchos internautas han empezado a rumorear que los conductores de América Hoy pasarían a Latina. Tomemos en cuenta que Gisela Valcárcel habría comprado el 30% de las acciones del canal, lo cual aumentó más aún estos rumores sobre un presunto programa.

Volviendo a lo mencionado por Giselo, en medio de una edición de América Hoy, él bromeó junto a Ethel Pozo cuando estaban realizando una publicidad para una marca de supermercados. "Plaza vea siempre con nosotros, pronto en nuestro nuevo proyecto. Lánzamela por favor DJ (Suena canción de El Gran Show) Después hablamos, chamba es chamba", sostuvo el popular Edson Dávila.

Esto aumentó más aún los rumores sobre una nueva edición de El Gran Show, pero esta vez en la casa televisiva de San Felipe. Cada día va tomando mayor fuerza en las redes sociales que la reconocida 'Señito' iniciaría un programa en Latina. Solo es cuestión de tiempo para conocer si esto terminará siendo cierto.