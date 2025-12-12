¿Alianza Lima ya le encontró reemplazo a 'Pipo' Gorosito? Pablo Guede sería el elegido

En Alianza Lima vienen planificando lo que será la campaña del próximo año. Si bien no pudieron culminar el 2025 como hubiesen querido, en La Victoria saben están contra el tiempo si quieren aspirar a mucho más en el 2026.

La prioridad, luego de perder por penales ante Sporting Cristal, es encontrar cuanto antes al nuevo DT. Resulta que, tras perder en los playoffs en Matute, la dirigencia optó por dar como culminado el vínculo con el DT 'Pipo' Gorosito.

Por ello, a La Victoria llegaron varias opciones para tomar la dirección técnica del equipo. Sin embargo, ya hay un nombre que gusta a la dirigencia y ese es el del también argentino Pablo Guede, con quien ya habría un acuerdo según varios medios deportivos y periodistas.

El conocido estratega cuenta con un experimentado CV al haber dirigido en varios clubes de Latinoamérica y también en Europa. Entre los equipos más conocidos están Palestino y Colo Colo de Chile, San Lorenzo y Argentinos Juniors de Argentina y Puebla, Morelia, Tijuana y Necaxa de México.

Con respecto a su palmarés como DT, entre sus logros más importantes está la obtención de la Supercopa Argentina con San Lorenzo en el año 2015. Con el club que le fue mejor fue con el 'Cacique'.

Pablo Guede tendría su primera experiencia en el fútbol peruano

Y es que con Colo Colo obtuvo una Copa Chile, dos Supercopa de Chile y un título nacional. Luego de dichos títulos, no volvió a lograr otro palmarés en los demás cuadros en los que dirigió.

¿Cuál fue el último club de Pablo Guede?

El último club de Pablo Guede fue el Puebla de la Liga MX. Debido a que los resultados no lo acompañaron en el Clausura 2025, se optó porque ambas partes decidan ponerle punto final al contrato.

¿Cuándo se haría oficial la llegada de Pablo Guede a Alianza Lima?

Según el periodista Kevin Pacheco, el técnico argentino ya tiene todo cerrado con el cuadro 'victoriano'. Por ello, el día lunes 15 de diciembre se lanzaría el comunicado oficial. Además, Emiliano Papa, ex seleccionado de la 'albiceleste', se sumaría como parte de su comando técnico.

En resumen, Alianza Lima ya habría decidido que Pablo Guede sea quien tome la dirección técnica del club para disputar la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y Liga 1 2026.