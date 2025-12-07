Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito tras caer ante Sporting Cristal en Matute

La derrota por penales ante Sporting Cristal en Matute dejó a Alianza Lima fuera de la Copa Libertadores 2026 y marcó el fin del ciclo de Néstor Gorosito. El técnico argentino, contratado para recuperar el protagonismo internacional, terminó despedido tras un cierre de año que no convenció. La eliminación en casa aceleró decisiones que ya se evaluaban en La Victoria.

Alianza Lima oficializa la salida de Gorosito

Horas después del encuentro, Alianza Lima difundió un comunicado en sus redes sociales para confirmar el fin del vínculo con Néstor Gorosito y su comando técnico. La institución informó que hará uso de la cláusula de rescisión incluida en el contrato del entrenador.

"Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el club hará efectiva la cláusula de la salida estipulada para esta decisión", señaló el club en el comunicado.

Gorosito dirigió 55 partidos desde su llegada a La Victoria y dejó un registro de 28 triunfos, 15 empates y 12 derrotas en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. A pesar de los números, el equipo no logró la regularidad esperada, especialmente en la recta final de la temporada.

Con la salida confirmada, Alianza Lima agradeció públicamente el trabajo del entrenador y aseguró que la dirigencia ya inició la búsqueda del nuevo comando técnico, con el objetivo de competir por el título nacional y superar la etapa previa de la Libertadores 2026.

"Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este periodo con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos. En los próximos días la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026", añadió Alianza Lima en el pronunciamiento.

El club afronta una temporada clave, marcada por el desafío de frenar la hegemonía de Universitario de Deportes y avanzar más allá de las fases preliminares de la Libertadores, un objetivo que la institución viene persiguiendo sin éxito en los últimos años.

Seis futbolistas también dejarían el club

La salida del técnico no llegó sola. Después del fracaso en la clasificación, la directiva íntima habría decidido no renovar a seis jugadores que formaron parte del ciclo de Gorosito, según medios deportivos. La idea es iniciar una reestructuración profunda de cara al 2026.

Los futbolistas que no continuarán son Angelo Campos, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Pablo Cepellini, Álan Cantero y Hernán Barcos. Todos concluyen contrato este mes y ya fueron informados sobre su situación.

En el caso de Campos y Lagos, la decisión responde al bajo rendimiento mostrado durante la temporada. Enrique no continuará para liberar un cupo de extranjero, mientras que Cantero quedará fuera por motivos económicos relacionados a su alto costo.

Cepellini y Barcos enfrentan escenarios distintos. El volante uruguayo no alcanzó los minutos establecidos para activar su renovación automática. Barcos, por su parte, quedó al margen por temas extradeportivos que alejaron al ídolo del primer equipo en la recta final del torneo.

🚨 Estos son los jugadores que no siguen en Alianza Lima para la próxima temporada:



❌🇦🇷 Hernán Barcos (41)

❌🇦🇷 Alan Cantero (27)

❌🇵🇪 Matías Succar (26)

❌🇺🇾 Pablo Ceppelini (34)

❌🇦🇷 Guillermo Enrique (25)

❌🇵🇪 Marco Huamán (23)

❌🇵🇪 Ricardo Lagos (29)

❌🇵🇪 Angelo Campos (32) pic.twitter.com/Ig1JwNfr0f — Momento Deportivo (@MDeportivope) December 7, 2025

La salida de Néstor Gorosito marca el fin de una etapa corta pero intensa en Alianza Lima. El club ya trabaja en la elección de un nuevo comando técnico, mientras prepara una renovación importante del plantel para afrontar el 2026 con otro impulso competitivo.