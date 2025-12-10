Sporting Cristal venció 1-0 a Cusco FC y acaricia fase de grupos de la Libertadores: ¿qué necesita para ser Perú 2?

Sporting Cristal y Cusco FC se vieron las caras este miércoles en el Estadio Nacional por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Si bien ya hay campeón y es Universitario, falta definir al club que será Perú 2 en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal derrotó a Cusco FC

Por ello, los 'rimenses', luego de dejar en el camino a Alianza Lima en Matute, llegaban con la moral al tope para este choque. Con el apoyo de su hinchada, los dirigidos por Paulo Autuori saltaron al gramado de juego con el objetivo de hacer respetar la localía.

En los primeros minutos, los ataques de los 'celestes' fueron comandados por Martín Távara, Gustavo Cazonatti y Santiago González. Justamente este último sería el encargado de abrir el marcador.

A los 15 minutos de juego, 'Santi' definió de derecha para poner el 1-0 en el Nacional desatándose la locura en las cuatro tribunas. Nada que hacer para el portero rival Pedro Díaz a pesar de la estirada.

Si bien los 'rimenses' siguieron llevando peligro al arco de Cusco FC, el resultado no se movió más en la primera parte. Ya en la segunda mitad, Sporting Cristal bajó la intensidad de su juego y la visita tuvo una clara chance de igualarlo, pero al final fue 1-0 y todo se definirá en Cusco este domingo 14 de diciembre.

Cristal va con ventaja a Cusco

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para ser Perú 2?

Los 'celestes' deben como mínimo empatar para eliminar a Cusco FC y quedarse con el cupo de Perú 2. En caso queden igualados 0-0, 1-1 o la igualdad que sea, habrán clasificado. Si pierden por un gol de diferencia, habrá definición por penales.

¿Qué pasa si Cusco FC gana por dos goles o más de diferencia?

Si el cuadro cusqueño vence por dos o tres goles más de diferencia será el club que termine siendo Perú 2 en la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin duda alguna, la altura de Cusco será un factor importante que daría una ligera ventaja a los locales en el próximo encuentro.

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Cusco FC se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega este domingo 14 de diciembre desde las 18 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de la Liga 1 Max.

En resumen, con la ajustada victoria de 1-0 sobre Cusco FC, Sporting Cristal se encuentra a un paso de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ahora, la atención se centra en el partido de vuelta para saber qué equipo será Perú 2 en el torneo continental.