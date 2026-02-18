Lucianeka le responde a Nicole Akari tras acusarla de plantarla con vestuario en show: "Sigue haciendo drama"

La modista Nicole Akari generó revuelo tras denunciar públicamente que la influencer y cantante Lucianeka dejó plantado a su equipo luego de encargarle un vestuario para presentarse como telonera de Doja Cat en el Arena 21 de San Miguel. Frente a las acusaciones, Lucianeka rompió su silencio y ofreció su versión de los hechos

Lucianeka explica por qué no usó el vestuario

En declaraciones al programa de YouTube Q' Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, Lucianeka aseguró que no se sintió cómoda con el traje que Nicole Akari preparó para su presentación. La cantante relató que la prueba de vestuario se realizó horas antes del show y que experimentó incomodidad con el ajuste de la prenda.

"Un día antes como a las 12 de la noche tuvimos la prueba de vestuario con Nicole, me apretaba un poco la cintura y lo sentía como que me hacía un poco tiesa, eso me preocupó. Se está ignorando mi punto de vista", dijo Lucianeka.

La artista también rechazó las versiones que señalaban que se negó a pagar el trabajo realizado. Consideró que la polémica creció innecesariamente y cuestionó la actitud de la modista.

"Me da mucha pena que Nicole ahorita siga haciendo drama, no sé, creo que Nicole había comentado que ni siquiera se le quería pagar, eso es completamente falso, cómo no se le va querer pagar, yo no me estuviera metiendo en este negocio sino tuviera el respaldo", acotó.

Asimismo, Lucianeka reconoció que contaba con un segundo vestuario preparado para la ocasión. Explicó que adoptó esa previsión como parte de su rutina profesional ante cualquier imprevisto.

"Yo incialmente por el poco tiempo que nos dieron para poder hacer un vestuario, tenpia un plan B por si se me rompía ese mismo día o no me gustaba. Sí tenía un plan B. Ya me ha pasado que ese mismo día se me mancha algo o se me rompe algo, siempre es bueno tener un plan B y creo que es lo más profesional que se puede hacer sobre todo en estas situaciones donde tienes que ser lo mejor que puedas", refirió.

Confirman que se realizó el pago

En medio de la controversia, Lucianeka insistió en que nunca tuvo intención de incumplir con el pago acordado por el diseño y confección del vestuario, aunque finalmente no lo utilizara en el escenario.

"Obviamente no hay forma, cómo no se le va pagar, eso sería una locura, me denuncian. Hoy día ya mi equipo estará haciendo todo, supongo que ya le estarán pidiendo los recibos a Nicole y haciendo todas las coordinaciones. El equipo ha estado a full con todo lo que pasó pero yo creo que hoy día máximo se le estará haciendo el depósito", dijo la influencer.

Posteriormente, Ric La Torre precisó que el lunes 16 el equipo de la cantante ya efectuó el pago correspondiente a Nicole Akari, lo que cerraría el conflicto en el plano económico.

La polémica entre Nicole Akari y Lucianeka evidenció las tensiones habituales en la industria del espectáculo, donde los tiempos ajustados y las altas expectativas suelen generar conflictos. Mientras la modista mostró su malestar por el cambio de último momento, la cantante defendió su derecho a priorizar comodidad.