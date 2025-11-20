¿Asistirá Cueva? Ivana Yturbe sobre invitados a su boda: "Será con amigos que estén felices por nosotros"

Ivana Yturbe vive uno de sus momentos más felices mientras ultima los detalles de su matrimonio religioso con Beto da Silva, tras casarse civilmente en 2021. En su regreso a Lima, mostró su entusiasmo y dejó abierta la posibilidad de que invitados especiales, como Christian Cueva, estén presentes.

Ivana Yturbe cuenta cómo avanza la organización de su matrimonio en Cusco

Al llegar a Lima, Ivana Yturbe participó en un evento organizado por una conocida juguetería. Allí no logró esquivar las preguntas sobre la boda que tendrá con Beto da Silva. La influencer reconoció que se encuentra "a full" con todos los preparativos y que quiere que cada detalle sea perfecto.

"Ando a full con los preparativos de la boda. Es mi día, tengo que estar en su punto. Será privado y con amigos y gente que realmente están feliz por nosotros y que siempre han estado presentes en toda nuestra relación", comentó para Amor y Fuego. Ivana también reveló que sí planea agrandar la familia más adelante.

La ex chica reality confirmó que la ceremonia será en Cusco, donde actualmente viven porque Beto es futbolista del Club Cienciano. Para ella, esta boda representa una segunda oportunidad para celebrar como siempre quiso.

"Me merezco mi fiesta y entrar de blanco. Merezco no casarme en pandemia que me apagaron todo a las 8 p.m. Será en el Cusco. En Cusco todos son bienvenidos", expresó muy entusiasmada. Luego añadió: "Estoy un poco pesada con los preparativos, pero es que uno quiere que todo salga lindo. Beto dice si nomás, él sabe que su esposa tiene buen gusto".

La incómoda pregunta: ¿Invitará Ivana Yturbe a Christian Cueva?

Mientras hablaba con la prensa, surgió inevitablemente el tema de Christian Cueva. Los reporteros le consultaron si el futbolista estaría dentro de la lista de invitados, debido a la estrecha amistad que mantiene con Beto da Silva desde su etapa juntos en Cienciano.

"No voy a hablar del tema", respondió Ivana entre sonrisas, evitando pronunciarse de manera directa. Aunque guardó silencio, fuentes cercanas confirmaron que el popular 'Aladino' sí sería considerado en la celebración.

Como se recuerda, Ivana tomó distancia de Cueva en los últimos años, especialmente por los escándalos de infidelidad que protagonizó tras separarse de Pamela López y empezar una relación con Pamela Franco. Aun así, la relación entre él y Da Silva se mantiene.

Ivana Yturbe vive un momento especial y no oculta la felicidad que le provoca organizar su boda religiosa con Beto da Silva, esta vez sin las restricciones que marcó la pandemia. Aunque evita comentar sobre invitados polémicos, la modelo demuestra que quiere enfocarse en su familia, en su relación y en esta celebración que representa un sueño postergado.