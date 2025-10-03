Ivana Yturbe sorprende al revelar detalles de su boda con Beto Da Silva: "La torta viajará por cielo y tierra"

La modelo Ivana Yturbe vive una de las etapas más emocionantes de su vida, pues en junio de 2026 cumplirá uno de sus más grandes sueños: casarse por religioso con el futbolista Beto Da Silva en Cusco. A pocos meses de la esperada celebración, la ex chica reality compartió detalles inéditos de la organización y dejó ver la ilusión que siente en este proceso.

Ivanna Yturbe revela detalles de su boda

En entrevista con el programa Magaly TV, la firme, Ivana, confesó que la organización de su matrimonio la tiene "recontra feliz" y pendiente de cada aspecto de la ceremonia. La modelo reveló que incluso el pastel nupcial tendrá un itinerario especial para llegar a la celebración.

"Para lo del matri, como no es una torta pequeña, va a viajar un equipo especial de Dulcefina hasta la ciudad para poder armarlo allá. Parte se va por avión y parte se va por tierra", comentó la organizadora del evento. Entre risas, Ivana también señaló que este detalle no es precisamente el más cómodo: "Eso es la parte fea que no queremos hablar".

A pesar de ello, se mostró entusiasmada por supervisar "al pie del detalle" todo lo relacionado con la ceremonia. En cuanto al rol de Beto Da Silva en la planificación, Ivana admitió que el futbolista prefiere dejar las decisiones en sus manos, aunque siempre demuestra su apoyo.

"Bueno, él solo dice sí. Está muy contento con lo del matrimonio, pero no es de meterse en la organización. Sabe que su esposita lo va a hacer. Él solo llega y dice: '¡Wow, mi amor, qué linda!'", contó entre sonrisas.

¿Invitados polémicos en la boda?

Otro tema que generó expectativa fue la lista de invitados. Ivana Yturbe fue consultada sobre si Christian Cueva, gran amigo de Beto Da Silva, estaría presente en su boda. La modelo no dudó en confirmar que el futbolista recibirá su invitación.

"Obviamente él es un gran amigo de Beto, me imagino que le va a hacer llegar la invitación. Esperemos que vaya", expresó.

Sin embargo, la situación cambió cuando le preguntaron por Pamela Franco, actual pareja de Cueva. Ivana evitó dar una respuesta clara y prefirió dejar la incógnita abierta.

"Vamos a ver. Es mi matrimonio y se tiene que tratar de mí. (...) Ya cuando yo tenga que hacer mi lista, ahí vamos a ver quiénes van de verdad", afirmó con firmeza.

Con cada detalle que Ivana Yturbe comparte, la expectativa por su boda con Beto Da Silva crece. La modelo se muestra ilusionada y enfocada en vivir un día soñado. Aunque aún quedan incógnitas por resolver, como la lista definitiva de invitados, lo cierto es que la pareja ya se prepara para una de las celebraciones más comentadas del 2026.