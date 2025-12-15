Samantha Batallanos niega estar interesada en el presidente José Jerí: "No es mi tipo"

Desde que el presidente José Jerí asumió el cargo, varios medios la han vinculado con diferentes figuras de la farándula. Entre ellas estaba Samantha Batallanos, quien ahora acaba de dejar al mandatario en la 'friendzone'.

Samantha Batallanos sobre José Jerí

Aunque hace días atrás, la joven influencer Samantha Batallanos expresaba un ligero interés en el presidente José Jerí. Ahora, la modelo peruana señala que solo se trataría de un juego que le causa mucha gracia, ya que nunca imaginó que pasaría algo así.

"La verdad no sabía, fue muy gracioso. Lo he visto con mucho humor como algo gracioso o como es. Me dio muchísima risa, que me iba a imaginar que el presidente iba estar hablando de mí, imagínate", expresó la actriz cómica ante las cámaras..

Incluso, la ex de Álvaro Rod comenta que no sería su tipo de hombre que busca para tener una relación amorosa. Aunque señaló que sí lo invitaría almorzar como una forma de respeto, ya que no tiene interés romántico con el presidente José Jerí.

"¿Pero cómo lo ves como hombre?", le pregunta el reportero, y Samantha responde con mucha sinceridad: "No es mi tipo, pero es el presidente pues. Un almuercito invitarle a mi presi es deber patrio. Yo le invito el almuercito (¿Cómo te ve como mujer?) No, no sé, no me importa. Además, ya sé cómo ve como mujer".

¿De qué conversarían?

En otro momento, el reportero del programa 'América Espectáculos' le consulta a la joven modelo de qué conversarían en el almuerzo con el presidente del Perú. Ante esto, señaló que tendría una charla sobre su trabajo con el país, entre muchas cosas más interesantes sobre la política y economía.

"Que me cuente la experiencia de ser presidente, toda la presión que lleva consigo, el cargo, qué se siente cumplir un sueño como ese. Que me cuente cuáles son sus aspiraciones, cómo le gustaría ver al país, tantas cosas", comentó la joven ante las cámaras.

Es así como Samantha Batallanos estuvo bromeando durante toda la entrevista mostrando una gran sonrisa respondiendo sobre las preguntas en relación al mandatario tras ser vinculados en un tono más romántico.

De esta manera, el presidente José Jerí acaba de ser mandado a la zona de amigos por la misma Samantha Batallanos, señalando que solo sería un deber cívico invitar al mandatario a un almuerzo y que no le interesa como hombre para una relación amorosa.