Christian Cueva sale al frente y defiende su relación con Pamela Franco: "Todo lo que se ha dicho es mentira"

Christian Cueva volvió al centro de la atención mediática tras ofrecer una reveladora entrevista en 'Esta Noche'. El futbolista llegó acompañado de Pamela Franco y, por primera vez, ambos hablaron juntos frente a cámaras sobre su relación, siendo las declaraciones del 'Aladino' sobre su vida sentimental las que más impacto generaron entre el público y en redes sociales.

Christian Cueva se sincera sobre su relación con Pamela Franco

Durante la emisión del sábado 20 de septiembre, Christian Cueva respondió a las críticas surgidas tras oficializar su relación con Pamela Franco, luego del fin de su vínculo con Pamela López. El futbolista enfrentó los cuestionamientos y fue enfático al señalar que muchas de las versiones difundidas en los últimos meses no se ajustan a la verdad.

"Acá nadie está para hacer daño a las personas. No tengo que ir a contar todo lo que pase durante años y siento que ahí la situación destapa tantas cosas que se dijeron, que son mentiras. Lo único que puedo decir es que todo es una mentira", expresó Cueva, dejando en claro su postura frente a las acusaciones que lo han rodeado.

En otro momento de la entrevista, el futbolista se dirigió directamente a Pamela Franco para ofrecerle disculpas públicas por la exposición mediática y las dificultades enfrentadas como pareja. Con un tono emotivo, Cueva afirmó que la cantante es fundamental en su vida y reafirmó su compromiso con la relación.

"Siempre te voy a pedir día a día disculpas por algo porque sabes que no soy perfecto. Pero sabes que esto que estamos pasando y seguiremos pasando lo hago con todo el amor y respeto para ti. Ella es el amor de mi vida, la amo con toda mi alma y será siempre así", manifestó el futbolista, provocando una visible reacción de Pamela Franco en el set.

¿Su boda con Pamela Franco será televisada?

El sábado por la noche, Christian Cueva y Pamela Franco tuvieron su primera entrevista juntos como pareja en el programa 'Esta Noche' con Ernesto Pimentel. Es así como el conductor de televisión le pregunta sobre una posible boda, ya que expresaban el gran amor que sienten.

"Dime que se van a casar y yo me paro", comenta Pimentel y Cueva responde: "Voy hacer cómo el de 'Orejas' Flores que fue transmitida". Ante esto, el conductor de TV propone ayudar: "Tú dime y yo converso, hago de wedding planner" y el futbolista agrega: "De seguro habrá sorpresas definitivamente"

Luego, le preguntan al 'Aladino' si ya le ha pedido la mano a la cantante de cumbia, pero señala que no puede todavía hacerlo porque sigue en un problema legal para divorciarse. Es así como señala que en su lugar, le ha prometido respetarla y entregar todo en su relación amorosa.

"¿Tú le has pedido la mano alguna vez?", le preguntó Ernesto y Christian respondió así: "Yo no puedo, sabes que estoy en un momento (legal con mi ex), pero sí le he prometido muchas cosas, mi respeto, mi amor, mi entrega por la relación. Creo que lo vez cada vez que estamos en un escenario, yo disfruto estar con ella, disfruto y amo lo que ella hace".

La presencia de Christian Cueva y Pamela Franco en 'Esta Noche' marcó un punto clave en la exposición de su relación. El futbolista enfrentó los rumores y reafirmó su amor y compromiso con la cantante, a quien llamó "el amor de su vida", dejando claro que apuestan por un futuro juntos pese a las dificultades legales y mediáticas.