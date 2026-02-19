Magaly reacciona a declaraciones de Gisela Valcárcel sobre ella: "Lo más sincero que le he escuchado"

Las comparaciones entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina han marcado el espectáculo peruano por sus estilos opuestos y largas trayectorias. No obstante, recientes declaraciones de la "Señito" cambiaron el tono de la rivalidad y sorprendieron a la propia "Urraca", quien decidió pronunciarse y respaldar sus palabras.

Magaly respalda las palabras de Gisela

Durante una entrevista en el pódcast de Carla Chávez, Gisela Valcárcel abordó las comparaciones que durante años la enfrentaron mediáticamente con Magaly Medina. Lejos de avivar la polémica, la conductora optó por desmarcarse de cualquier rivalidad y dejó en claro que no existe competencia personal entre ambas.

"Yo entiendo que la gente también piensa 'deben odiarse, mira, vamos a compararlas'. Es lo que vive en la mente de las personas. Yo no creo que eso viva en la mente de ella ni en la mía, porque ella es única y yo soy única.", afirmó la 'Señito', dejando claro que no existe rencor ni competencia entre ambas, sino dos estilos diametralmente opuestos.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. En la última edición de su programa, Magaly Medina calificó la frase como "la expresión más sincera" que le ha escuchado en años. La conductora coincidió en que cada una ocupa un espacio distinto en la televisión, reconoció la trayectoria de Gisela Valcárcel y defendió su propio posicionamiento.

"Lo más cierto a lo que he escuchado en la vida ya es hora de pararle el macho a esos sobones en las redes sociales que nos paran haciendo. Somos muy diferentes, ni el pelo tenemos del mismo color. ¿Cuándo me he querido parecer a nadie? A mí me gusta ser auténtica y única", sentenció.

Magaly responde a críticas sobre su rating

En el mismo espacio televisivo, Magaly Medina también aprovechó para responder a los cuestionamientos de Andrea Llosa respecto a los niveles de audiencia. La conductora rechazó que se utilicen fragmentos específicos para medir el desempeño de un programa completo y cuestionó esa metodología.

"¿Tres minutos definen un programa de una hora y veinte?", lanzó, mientras mostraba cifras acumuladas de varios meses en los que, según indicó, su espacio supera a la competencia.

La 'Urraca' exhibió pantallazos con ratings de 8.5, 8.3 y 7.4 puntos, frente a los 4.2, 4.7 y 5.6 de su contendiente. "Esa es la realidad de la hora y veinte, no de tres minutos que no definen nada", sentenció.

Además, vinculó el éxito televisivo con la permanencia en los canales y el respaldo comercial.

"Si ella fuera exitosa, los canales se pelearían por tenerla, no le hubieran dicho bye bye. Cuando la gente es exitosa, la jalan de otros canales, pero si tocas la puerta pidiendo un lugarcito, de qué nos vamos a jactar", ironizó, subrayando que los resultados sostenidos y los auspiciadores determinan la vigencia en televisión.

Las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel marcaron un giro en la rivalidad con Magaly Medina y propiciaron un inusual punto de coincidencia. Mientras la "Señito" opta por resaltar diferencias sin confrontación, la "Urraca" defiende su liderazgo con cifras y firmeza ante otras críticas.