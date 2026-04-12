Elecciones 2026 EN VIVO: conoce el minuto a minuto de la jornada electoral de hoy, 12 de abril en Perú

La jornada electoral de este domingo 12 de abril de 2026 marca un momento decisivo para el Perú, con más de 27 millones de ciudadanos acudiendo a las urnas. Además de elegir al próximo presidente y vicepresidentes, el electorado vota por 60 senadores, 130 diputados y representantes al Parlamento Andino.

El país vive además un cambio institucional importante: tras tres décadas, el Perú retoma el sistema bicameral en el Congreso. Esta modificación redefine la estructura del poder legislativo y obliga a los votantes a informarse sobre sus candidatos. En total, 35 fórmulas presidenciales compiten en una elección fragmentada, marcada por la desconfianza y la incertidumbre.

Conoce el desarrollo de los elecciones generales en el Perú

A las 6:40 de la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio inicio oficial a las Elecciones Generales 2026 en un acto simbólico que marcó el comienzo de una jornada considerada histórica. El presidente del organismo, Roberto Burneo, destacó la complejidad del proceso y reafirmó el compromiso institucional con la transparencia.

"Vamos a respetar, en todo momento, el sufragio y el derecho de las personas a votar", señaló Burneo durante la ceremonia de apertura. #EnVivo #Voto2026



Roberto Burneo, presidente del JNE: Vamos a respetar, en todo momento, el sufragio y el derecho de las personas a votar



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Poco después del inicio formal, observadores de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegaron a la sede del JNE para acompañar el desarrollo del proceso electoral. Su presencia busca garantizar el seguimiento internacional de una jornada que, además, marca el regreso del país a la bicameralidad.

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Observadores electorales se reúnen en la sede del Jurado Nacional de Elecciones



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Sin embargo, en paralelo al inicio de las votaciones, se reportaron problemas logísticos en distintos puntos del país. En balnearios del sur de Lima como San Bartolo y Pucusana, miembros de mesa denunciaron que aún no recibían el material electoral necesario, lo que impidió la instalación oportuna de varias mesas de sufragio.

Situaciones similares se registraron en otros locales de votación. En el colegio Nuestra Señora de la Merced, en Villa El Salvador, también se reportó la falta de material electoral a pocos minutos de iniciarse oficialmente la jornada, lo que generó preocupación entre electores y personal encargado.

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Material electoral no llega a local de votación, ubicado en el colegio Nuestra Señora de la Merced en Villa El Salvador



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Asimismo, se reportó que material electoral no llega a local de votación, ubicado en el colegio María Reiche en San Borja. Incluso, una personero, denunció que "le cerraron la puerta en la cara" en local de votación.

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Personera denuncia que "le cerraron la puerta en la cara" en local de votación, ubicado en el colegio María Reiche en San Borja



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Otro lugar donde también se registró demoras en la instalación de mesas de votación en el Colegio Champagnat de Surco, debido a que no llega el material electoral.

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Se registran demoras en la instalación de mesas de votación en el Colegio Champagnat de Surco, debido a que no llega el material electoral



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Por otro lado, miembros de mesa reportaron demoras y falta de energía eléctrica en local de votación en el parque Cáceres en Jesús María. A pesar de que se cuenta con un generador, este no provee energía suficiente para todas las cabinas, lo que ha paralizado el inicio de las votaciones en este punto.

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Local de votación ubicado en el parque Cáceres en Jesús María no inicia labores debido a la falta de fluido eléctrico



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Ante esto, la ONPE emitió un comunicado dónde asegura que se ejecuta el plan de contingencia por retraso en el arribo de material electoral en distritos de Lima Sur por falla de proveedor.

Cientos de personas no pueden ejercer su derecho a voto por demora en la instalación de mesas de sufragio por falta de material electoral en distintas partes del país.

Los peruanos en el extranjero también se suman a la jornada electoral. Desde Madrid, en el recinto ferial IFEMA miles de peruanos se encuentran realizando su voto. Más de 105 mil electores se han acercado a este centro de votación que es el más grande de Europa.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Desde Madrid, en el recinto ferial IFEMA miles de peruanos se encuentran realizando su voto. Más de 105 mil electores se han acercado a este centro de votación que es el más grande de Europa.



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Local de votación de Keiko Fujimori aún no abre en San Borja. Varios de los votantes se encuentran desde antes de las 7:00 de la mañana.

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Local de votación de Keiko Fujimori aún no abre en San Borja



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Candidato Carlos Álvarez emitió su voto en local de votación, ubicado en San Isidro. Cabe recordar que el postulante mantuvo su decisión de no participar en actos simbólicos. A diferencia de los demás candidatos, no realizó en el tradicional desayuno electoral.

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Candidato Carlos Álvarez emitió su voto en local de votación, ubicado en San Isidro



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