Ranking Scimago 2026: Universidad Señor de Sipán se consolida entre las seis mejores universidades del país

La Universidad Señor de Sipán (USS) se ubica entre las series mejores universidades del Perú en investigación científica, según el SCImago Institutions Ranking 2026, una de las evaluaciones académicas más rigurosas a nivel internacional. Este resultado reafirma su posicionamiento como una institución en crecimiento sostenido y con sólida proyección científica en el país.

Producción científica

En un entorno altamente competitivo, donde el ranking evalúa investigación, innovación e impacto social, la USS ha logrado diferenciarse por la solidez y sostenibilidad de su producción científica. Con 989 artículos indexados en Scopus, la universidad se ubica en el sexto puesto nacional en producción científica, evidenciando estándares comparables con las principales instituciones del país.

Además, la USS se posiciona en el percentil 30 en desempeño general, integrando el grupo de universidades con mejor rendimiento del Perú. Este indicador confirma no solo un avance cuantitativo, sino también cualitativo en términos de impacto, visibilidad internacional y competitividad académica.

El fortalecimiento de su ecosistema científico se respalda en 70 docentes reconocidos por el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT), así como en una política institucional sostenida de inversión en infraestructura tecnológica, formación investigadora y alianzas estratégicas nacionales e internacionales.

Compromiso institucional

El rector de la USS, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, señaló que este resultado es consecuencia de una estrategia clara y sostenida. "Hemos priorizado la investigación como eje transformador, fortaleciendo capacidades docentes, impulsando semilleros y grupos especializados, e invirtiendo en infraestructura tecnológica de alto nivel. Este posicionamiento es el resultado de una visión institucional que compite con estándares internacionales", afirmó.

Por su parte, la vicerrectora de Investigación, Dra. Oriana Rivera Lozada de Bonilla, destacó que este resultado refleja una cultura científica madura y articulada.

"La USS ha demostrado que es posible construir excelencia investigativa con visión estratégica, compromiso institucional y trabajo colaborativo", afirmó Lozada.

Con presencia en Chiclayo, Lima, Piura y Trujillo, la USS consolida una propuesta académica de alcance nacional, posicionándose como una institución competitiva, innovadora y alineada con las exigencias del sistema universitario internacional.