Claro habilita SMS sin costo en la región centro para las zonas afectadas por desastres naturales

El envío de SMS sin costo estará activo desde el viernes 20 de febrero y hasta el jueves 26 de febrero a las 23:59 horas.

20/02/2026

En momentos de emergencia, mantenerse comunicado es fundamental para la tranquilidad y seguridad de las familias peruanas. Ante las intensas lluvias, desbordes y la posible activación de quebradas en la zona centro del país, Claro Perú habilitó el envío de mensajes de texto (SMS) sin costo para clientes Prepago y Postpago en las zonas afectadas de los departamentos de Junín, Huánuco y Pasco, con el objetivo de facilitar la comunicación y coordinación frente a cualquier eventualidad en las siguientes provincias:

  • Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.
  • Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.
  • Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Vigencia del beneficio

El envío de SMS sin costo se encuentra activo desde el viernes 20 de febrero y estará vigente hasta el jueves 26 de febrero a las 23:59 horas, permitiendo que los usuarios de Claro (Prepago y Postpago) puedan mantenerse en contacto frente a las actuales condiciones climáticas de la región.

Con esta medida, Claro Perú reafirmó su compromiso de acompañar a las comunidades de la zona centro del país en situaciones difíciles, entendiendo que, en contextos de lluvias y huaicos, la conectividad no solo acerca a las personas, sino que puede marcar la diferencia en la respuesta oportuna ante una emergencia.

