¡Alarmante! Fuerte sismo de 5.1 grados sacudió a Satipo: Conoce todos los detalles

Un sismo de magnitud 5.1 se registró en Satipo, Junín, el 18 de febrero de 2025 a las 12:00:49, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 15 km al sur de Satipo, con una profundidad de 102 km.

El temblor fue de intensidad III-IV en Satipo, lo que indica que fue moderadamente fuerte en la zona epicentral. A pesar de la magnitud, las autoridades reportan que hasta el momento no se han registrado daños materiales ni víctimas humanas en la región.

Sismo se sintió en Lima

El sismo fue percibido en varias zonas de Lima, según los reportes de usuarios en redes sociales. Lugares como Punta Hermosa, Surco, Pachacámac y Chorrillos informaron sentir el movimiento sísmico.

Los expertos del IGP continúan realizando el monitoreo de la actividad sísmica en la región y alertan sobre posibles réplicas en las próximas horas.

El terremoto se produjo a una profundidad considerable de 102 km, lo que puede haber amortiguado su impacto en las áreas cercanas al epicentro. Aunque la magnitud fue significativa, el IGP no ha emitido alertas adicionales en otras partes del país.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0132

Fecha y Hora Local: 18/02/2025 12:00:49

Magnitud: 5.1

Profundidad: 102km

Latitud: -11.31

Longitud: -74.76

Intensidad: III-IV Satipo

Referencia: 15 km al SO de Satipo, Satipo - Junin — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 18, 2025

Se mantiene el monitoreo en toda la zona central del país para evaluar el comportamiento sísmico. El IGP continúa instando a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de seguridad.

¿Cómo actuar en casos de sismo?

Ante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. Identifica previamente zonas seguras en tu hogar, oficina o cualquier lugar donde te encuentres. Evita correr, ya que esto puede generar accidentes. Si estás en un edificio, usa las escaleras y nunca el ascensor.

Protégete bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y vidrios. En caso de estar manejando, detén el vehículo en un lugar seguro y evita puentes o túneles. La prevención es clave para reducir riesgos.

Después del sismo, verifica tu estado y el de las personas a tu alrededor. No uses fuego hasta asegurarte de que no hay fugas de gas. Escucha la radio o sigue fuentes oficiales para recibir información sobre posibles réplicas y recomendaciones de seguridad.

El reciente sismo de magnitud 5.1 en Satipo, Junín, recordó la importancia de estar preparados. Aunque no se reportaron daños, el movimiento fue sentido en Lima, demostrando que los temblores pueden ocurrir en cualquier momento. Mantenerse informado y seguir protocolos de seguridad es esencial para enfrentar estos eventos de manera responsable.