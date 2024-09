¡Lamentable! Incendios forestales arrasan Junín y Áncash: Los bomberos ya colapsaron

Los incendios forestales vienen desatando el terror en diversas regiones del Perú y dos de las más afectadas son Junín y Áncash, donde varias hectáreas de bosques y cultivos han sido reducidos a cenizas. El trabajo de los Bomberos del Perú es esencial en estas situaciones, sin embargo, los hombres de rojo han comunicado que varias unidades han colapsado debido a las constantes emergencias.

El comandante de Bomberos indicó que los hombres de rojo hacen lo posible para asistir a todos los llamados de incendios forestales. Sin embargo, el equipamiento y personal está llegando a su límite, por lo que hizo un llamado para que las autoridades apoyen esta ardua labor.

Según informa el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín (GRJ), José Vásquez, en los últimos 60 días se reportaron hasta 40 emergencias al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Mediante un video de TikTok, un usuario expuso la triste realidad que se vive en Querococha, región de Áncash, donde los incendios forestales han consumido gran parte de la vegetación y se han vuelto incontrolables.

"Qué impotencia el no poder hacer nada, estar solo y que ninguna autoridad se digne a venir o mandar personal que pueda controlar esto. Esto es muy triste, yo quisiera seguir y ahora estoy al borde del llanto, quisiera seguir apagando el incendio pero ya no puedo, estoy solo y no hay nadie que me pueda ayudar", expresó el joven con la voz entrecortada.