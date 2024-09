Kiara Lozano preocupada por los animales del incendio forestal en su pueblo: "Es doloroso presenciar esto"

La joven Kiara Lozano forma parte de Corazón Serrano hace más de dos años y durante todo este tiempo, se ha ganado el corazón de miles de seguidores. La cantante se volvió viral en redes sociales, al informar del terrible incendio forestal que se inició en su pueblo natal de Rumisapa.

Desde que Kiara Lozano ingresó a Corazón Serrano, ha demostrado tener una gran alegría en el escenario y un talento en el canto. Cada vez que tenía vacaciones o días libres, siempre aprovechaba la oportunidad de viajar a su pueblo natal de Rumisapa. La joven ha compartido en más de una ocasión los animales de la zona y la belleza de su pueblo.

Lamentablemente, la cantante informó de una noticia que la causado mucha preocupación. Por medio de sus redes sociales, informó del incendio forestal que ocurrió en su pueblo y que se han visto afectado muchos animales del lugar. La artista quiso dar a conocer esta información y concientizar a sus seguidores sobre esta problemática que ocurren en varios lugares del país.

Por medio de sus historias en sus redes sociales, Kiara Lozano también compartió varios mensajes con imágenes de animalitos del lugar que estarían siendo afectados. La vocalista de Corazón Serrano se siente muy preocupada al ver toda la destrucción que estaría ocasionando este desastre.

"No tienen idea de lo tan doloroso que es presenciar algo como esto. ¿Soy la única que no puede dormir, pensando que todos los animales se están quemando en este mismo instante?. Oremos y hagamos las cosas bien. Tal vez si no lo ves cerca no lo entiendes. No importa si un animal no es capaz de razonar. Solo sé que es capaz de sufrir como cualquier ser humano existente y por eso lo considero mi prójimo", expresó la cantante en sus redes.