Yahaira Plasencia volvió a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por su música ni por su vida sentimental. La salsera dejó a todos en shock tras responder sin filtros a una pregunta inesperada que involucró a Xiomy Kanashiro y Daniela Darcourt durante una entrevista en televisión.

Yahaira Plasencia sobre Xiomy Kanashiro y Daniela Darcourt

Todo ocurrió cuando Edson Dávila, conductor de "América Hoy", le planteó a Yahaira Plasencia una situación hipotética que rápidamente se volvió viral. El popular "Giselo" quiso saber a quién salvaría la cantante si estuviera en un avión en peligro y solo pudiera ayudar a una persona: Xiomy Kanashiro o Daniela Darcourt.

La respuesta de la intérprete de salsa no fue la que muchos esperaban y dejó a todos con la boca abierta en pleno enlace en vivo. Ante la pregunta directa de Edson, Yahaira no dudó en marcar distancia y lanzó una respuesta corta, pero contundente.

"(Si estás en un avión y está en peligro y te dicen que solo puedes salvar a una persona, ¿A quién salvarías? Xiomy Kanashiro y Daniela Darcourt. ¿A quién salvarías?) No, a nadie", dijo la cantante, generando sorpresa inmediata en el set y entre los televidentes.

@ameg_pe 05.06.26 | Yahaira Plasencia sorprende con respuesta sobre Xiomy Kanashiro y Daniela Darcourt: ¿Qué dijo? ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La reacción del conductor fue de total asombro. La entrevista se dio en el marco de la promoción del live session que la salsera viene preparando, un proyecto musical que contará con la participación de varios artistas. Durante la conversación, Yahaira se mostró enfocada en su trabajo y dejó claro que atraviesa una etapa de tranquilidad y crecimiento profesional.

Edson aprovechó el momento para preguntarle si estaba escondiendo algún romance. La cantante respondió sin rodeos y defendiendo su espacio personal.

"Yo no escondo nada. Solo vivo el presente y espero el futuro... creo que ya es momento de cuidar mi privacidad y cuidar lo bonito que tengo", expresó con firmeza.

Sin presión por la maternidad ni rumores

Otro de los temas que salió a la luz fueron los rumores de un posible embarazo, luego de que Yahaira fuera vista en una clínica acompañada de su pareja. La cantante aclaró la situación y pidió no sacar conclusiones apresuradas.

"Estaba con mi menstruación... hay que normalizar eso", señaló, cortando de raíz cualquier especulación.

Además, la salsera se refirió a la maternidad. Aseguró que no siente presión por el tiempo ni por los comentarios externos.

"(La gente diría: 'Yahaira se te está yendo el tren') No, yo creo que una mujer se realiza de diferentes maneras. No solamente teniendo un hijo, una familia, que por supuesto es una bendición y súper bonito. Ahorita no, ahorita estoy tranquila, trabajando muchísimo y enfocada en lo mío y con mi familia", afirmó.

En conclusión, Yahaira Plasencia volvió a demostrar que no teme decir lo que piensa, incluso si eso genera polémica. Su respuesta sobre Xiomy Kanashiro y Daniela Darcourt encendió el debate en redes y volvió a colocarla en el centro de la farándula. Mientras tanto, la cantante sigue enfocada en su música, cuidando su vida privada y dejando claro que hoy su prioridad es la paz, el trabajo y su bienestar.