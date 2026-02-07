Flavia Laos reclama a Milenka Nolasco por mala organización en estreno de tema: "Arregla tu equipo"

La cantante Flavia Laos no ocultó su molestia durante el estreno del tema "Inoxxxente", canción que lanzó junto a la tiktoker Milenka Nolasco. Lo que debía ser una noche de celebración terminó marcada por retrasos, fallas técnicas y una fuerte reclamo por la mala organización del evento.

Flavia Laos encara a Milenka Nolasco por desorganización de evento

Lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en un momento bastante incómodo. Flavia Laos no ocultó su molestia durante el evento de lanzamiento de la canción "Inoxxxente", tema que estrenó junto a la tiktoker Milenka Nolasco. Retrasos, fallas técnicas y falta de coordinación hicieron que la cantante explotara y llamara la atención en pleno evento.

El lanzamiento se realizó el 6 de febrero y desde antes de llegar al local ya se sentía la tensión. Todo quedó registrado en una transmisión en vivo en Kick, donde ambas artistas mostraron los momentos previos mientras se dirigían al evento en una limosina. Fue ahí donde Flavia comenzó a enterarse de los problemas en la producción y decidió decir lo que pensaba, sin rodeos.

"La próxima vez que hagas un evento, por favor, supervisa, pero no lo hagas así, no vale la pena, ya te das cuenta", le dijo Flavia directamente a Milenka, dejando claro que no estaba nada conforme con la organización.

Una vez en el lugar, el malestar de Flavia Laos fue en aumento. Según se pudo ver, el evento tenía varias horas de retraso y problemas técnicos serios, incluso con la iluminación. La cantante dejó en claro que, aunque aprecia a Milenka, la desorganización estaba afectando directamente su trabajo y su tranquilidad.

"¿Hermana, qué puedo hacer?... Te voy a decir algo, si lo organizo yo, no me estreso, si lo organizas tú sí me voy a estresar obviamente porque ya nos damos cuenta. Te quiero un montón, pero por favor arregla tu equipo", expresó detrás de cámaras, visiblemente fastidiada.

La situación no quedó ahí. Flavia decidió hablar directamente con la producción del evento. La artista reclamó por lo sucedido y defendió su trabajo como artista.

"No pueden hacer esto porque de verdad no es por Milenka, porque Milenka confió en ustedes. El hecho de que usted sea tan desorganizado... cuando hay un evento y se 'vuela' la luz, tienes que tener un grupo electrógeno. No, es que de verdad es una cag***", reclamó sin filtros.

El momento más tenso

El punto más incómodo de la noche se vivió cuando Flavia Laos subió al escenario y se dio cuenta de que no estaban listos los micrófonos ni el equipo necesario para cantar la canción de estreno. Frente al público y a la prensa, la cantante no se quedó callada y expresó su molestia.

"(Tuvimos) algunos percances. De hecho, queremos cantar la canción, pero no nos han puesto nuestros micrófonos ni el equipo... no entendemos nada, de verdad", señaló ante todos. Minutos después, lanzó una advertencia que sorprendió a los asistentes: "Y si no (lo instalan), me voy al baño, con permiso", para luego bajarse del escenario.

Mientras Milenka intentaba comunicarse con los organizadores, Flavia le habló al oído con total sinceridad. La prensa estaba delante de ellas, mientras se veía a Milenka un poco triste y a Flavia realmente incómoda.

"¿Para qué invitas prensa? Ya ves. Yo te estoy diciendo, bebé. Tú tienes que pensar bien, organizar muy bien. Te van a hacer sh...", dijo la influencer.

En conclusión, el evento por el estreno de "Inoxxxente", que prometía ser una gran noche, quedó opacado por los problemas de organización y por el fuerte reclamo de Flavia Laos a Milenka Nolasco y su equipo. La cantante dejó claro que, cuando se trata de su trabajo, no está dispuesta a quedarse callada.