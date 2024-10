Vania Torres feliz por conseguir el oro en los Juegos Panamericanos de Surf: "No hay nada más bonito"

Vania Torres, la querida actriz, competidora de "Esto es Guerra" y surfista peruana, está de fiesta después de convertirse en campeona panamericana de surf. Este gran logro tuvo lugar en Punta Rocas, su hogar, y la emoción la desborda.

Vania Torres, la multifacética actriz y surfista peruana, está en el ojo del huracán tras su reciente triunfo en los Juegos Panamericano de Surf, celebrado en Punta Rocas. La competidora de "Esto es Guerra" no solo se alzó con la medalla de oro en la categoría Stand Up Paddle Surf, sino que lo hizo en su propio país, lo que la llenó de emoción.

"No hay nada más bonito que ganar en tu casa, con el equipo de Perú, con mi familia, con la gente que me apoya, estoy feliz" , dijo Vania, sonriente y llena de orgullo.

Desafiando a las mejores, Vania no lo tuvo fácil en la final. Tuvo que enfrentarse a competidoras de alto nivel, como las brasileñas Aline Adisaka y Gabi Sztamfater, y la argentina Lucía Cosoleto. Pero Vania brilló en el agua y logró un impresionante puntaje de 12.16, dejando atrás a Aline, que logró 8.17, y Gabi, con 5.63. Lucía se quedó en el cuarto lugar con 4.27. La peruana mostró que está lista para cualquier reto.

Un trabajo duro detrás del triunfo. La clave de su éxito fue un arduo trabajo, tanto físico como mental. Vania compartió que desde el año pasado estuvo entrenando con un psicólogo deportivo.

"Tenía un bloqueo. Cuando llegaba a las finales, me ponía muy nerviosa" , reveló Vania para Trome. Gracias a este apoyo, ha aprendido a disfrutar de cada competencia. "Cuando entraba a las finales decía 'ya no quiero, je, je'... pero ahora me va mejor" , confesó.

Confiando en sus habilidades. Sobre sus rivales, Vania Torres sabía que son competidoras en los Juegos Panamericanos de Surf era fuertes.

"Sí, a ellas ya las conocía, he competido con ellas en varios Panamericanos, en mundiales... en esa final habían campeonas mundiales y Panamericanas; entonces, no ha sido nada fácil, sé que tengo el nivel para ganarles y debo confiar en mí misma. ", aseguró con determinación. Esta confianza es clave para enfrentar los desafíos que vienen.

Planes en el horizonte. De cara al futuro, Vania Torres planea seguir entrenando en Punta Rocas, ya que se acercan más competencias, incluyendo los clasificatorios Panamericanos y Olímpicos. Además, habló su faceta como participante de "Esto es Guerra".

"Me imagino que seguiremos entrenando aquí. También quiero terminar el año en 'Esto es Guerra'", mencionó. Sin embargo, no está segura de si continuará en el reality el próximo año. "No me puedo confiar en nada, pero tendría que ver también lo que se viene, los campeonatos... también me gustaría actuar si es que se puede", dijo, dejando a sus fans intrigados.