Mónica Cabrejos descarta formar una familia en el futuro y vive feliz su soltería: "No me imagino casada"

En una reveladora entrevista para Magaly Medina, la exvedette Mónica Cabrejos, de 48 años, explicó claramente su elección de vida. La también psicóloga afirmó que la soledad se ha convertido en su mejor decisión y que prefiere estar sola a estar mal acompañada.

Durante la conversación, expresó su escepticismo sobre las convenciones matrimoniales y su satisfacción con la vida que lleva actualmente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Cabrejos descarta tener una boda

En una reciente entrevista para Magaly Medina, la psicóloga Mónica Cabrejos reveló estar en paz consigo misma y con la vida que tiene actualmente. A pesar de su soltería, ella dejó en claro que prefiere estar sola que mal acompañada. En ese sentido, no comparte la tradicional imagen que se tiene del matrimonio.

"No me imagino casada. Acepto hasta a un vecino, en un matrimonio convencional, como funcionan los matrimonios aquí, no. No creo en el matrimonio, honestamente. No creo que esas reglas me funcionen a mí como mujer", sostuvo Cabrejos.

A pesar de ello, la exvedette mostró el ritmo de vida que lleva actualmente a la cual se ha acostumbrado en gran medida. Incluso, mostró a la perrita que la acompaña por 7 años y quien se ha convertido en su más grande amiga. "Mirando la cama del lado derecho duermo yo y en el lado izquierdo mi vecina, la 'Morocha'. Y digamos que conozco a alguien que engancha conmigo, que intentamos algo, tendría que aceptar a Morocha", explicó Cabrejos.

De esta manera, la exconductora de televisión Mónica Cabrejos marca distancia de tener una pareja, pues no está en sus planes casarse ni mucho menos formar una familia.

Descarta convertirse en madre

En esa misma línea, Mónica Cabrejos no se ve convirtiéndose en madre en estos momentos de su vida. Por ello, fue clara en reafirmar que planea formar una familia en un futuro y reveló que se mantiene feliz con la vida actual que lleva.

"La verdad que no. Creo que las cosas siempre pasan por algo. No me imagino mi vida en este momento con hijos", comentó la exconductora Mónica Cabrejos para las cámaras de Magaly Medina.

Por último, la exvedette Mónica Cabrejos comentó que no le inquieta la idea de no haber tenido hijos y que está en paz con esa elección, reafirmando su compromiso de vivir una vida que considera plena y satisfactoria, Cabe resaltar que actualmente presenta su 'Stand Up Comedy' en la Estación de Barranco, lo cual la mantiene enfocada en lo que ama hacer.