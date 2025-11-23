¿Indirecta a 'Orejitas' Flores? Ana Siucho sorprende con detalle que hizo por sus hijas: "Pegaditas siempre"

Ana Siucho volvió a generar conversación pública en medio de su separación con Edison Flores. La doctora y empresaria sigue activa en redes sociales y esta vez llamó la atención al publicar un gesto muy especial dedicado a sus dos hijas. Para muchos usuarios, esta acción encierra además una indirecta hacia el jugador de Universitario de Deportes.

Ana Siucho comparte tierno mensaje para sus hijas

La expareja del popular "Orejas" compartió en su cuenta de Instagram el tatuaje que decidió hacerse en honor a las niñas que tuvo durante su matrimonio con el futbolista. Siucho reveló el diseño: la silueta de una madre tomada de la mano con sus dos pequeñas, un dibujo que llevó al estudio de tatuajes para inmortalizar el fuerte vínculo que mantiene con ellas.

La doctora acompañó esta imagen con otras fotografías donde se aprecia a las niñas, reforzando el tono emocional de la publicación. A ese conjunto de imágenes le añadió una frase que sus seguidores destacaron por su ternura y por la intención detrás de sus palabras: "Pegaditas así, siempre".

Actualmente, Ana vive junto a sus hijas en Estados Unidos y, según lo que comparte en redes, mantiene una rutina centrada en su crianza y en fortalecer su nuevo entorno familiar. Sus seguidores no tardaron en comentar la publicación con palabras de aliento, destacando la fortaleza que demuestra en esta etapa de cambios.

Edison Flores dedica mensaje a su familia y Ana Siucho reacciona con indirectas

Hace unos días, Edison "Orejas" Flores sorprendió en Instagram con una sesión fotográfica con motivo del tricampeonato obtenido por Universitario de Deportes. En las imágenes, el jugador aparece acompañado de su madre y otros familiares, y escribió un mensaje que muchos interpretaron como una dedicatoria personal.

"Gracias por ser el corazón de todo lo que soy", escribió el futbolista junto a las fotografías que rápidamente acumularon miles de 'me gusta'.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de sus hijas en las imágenes, detalle que no pasó desapercibido para los seguidores del jugador. Además, los usuarios notaron que Flores ya no sigue a Ana Siucho en redes sociales, y que ella también dejó de hacerlo, lo que reforzó los rumores de una ruptura definitiva.

Por su parte, Ana Siucho ha mantenido un perfil más enfocado en su rol como madre. En sus últimas publicaciones se la ve disfrutando de momentos cotidianos junto a sus dos hijas, y sus seguidores no tardaron en mostrarle apoyo.

En medio de los rumores y la atención mediática por su separación con Edison Flores, Ana Siucho ha dejado claro que su prioridad absoluta son sus hijas. El tierno tatuaje que se realizó en su honor reafirma ese vínculo inquebrantable y muestra la nueva etapa que vive como madre en Estados Unidos.