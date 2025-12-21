Evelyn Vela contó que familiar muy cercano atraviesa problemas de salud: "Uno de los peores momentos"

Evelyn Vela, conocida popularmente como la 'Reina del Sur', atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal. A través de una reciente publicación en su cuenta oficial de Facebook, la mediática empresaria reveló que su familia enfrenta una delicada situación de salud.

Evelyn Vela pide oraciones por la salud de su nieto

Sin entrar en detalles específicos sobre el diagnóstico o las causas del complicado cuadro médico de su nieto, Evelyn Vela hizo un emotivo llamado a sus seguidores, solicitando oraciones, mensajes de fe y buenos deseos para la pronta recuperación del menor.

"Sé que Dios nos pone pruebas en la vida, hoy más que nunca pido a cada persona que esté leyendo este mensaje que me ayude a mí, a mi hijo Marcos, a mi nuera Valentina y a toda mi familia, a rezar y a poner toda nuestra fe y devoción para que mi nieto se mejore y sea un niño fuerte y sano", escribió la empresaria al inicio de su mensaje.

El mensaje fue compartido el último sábado 20 de diciembre, fecha en la que Evelyn Vela decidió romper su silencio y expresar públicamente el difícil momento que atraviesa junto a su familia. En su publicación, dejó en claro que la situación ha golpeado profundamente a todos los suyos y que, pese al dolor, intenta mantenerse firme y positiva.

"Mi familia y yo estamos atravesando uno de los peores momentos, relacionados con la salud de mi nieto", escribió, evidenciando la gravedad emocional de la situación.

Además, remarcó la necesidad de mostrarse fuerte frente a la adversidad, confiando en que se trata de una prueba de fe. "Yo necesito ser positiva, ser fuerte, mostrarme fuerte y tener toda la convicción de que esta es solamente una de las pruebas que Dios nos pone para demostrarme esta fe", añadió en su mensaje.

Evelyn Vela y el mensaje que compartió en redes sociales

Pese a la angustia, Evelyn Vela se mostró esperanzada y reafirmó su confianza en que su nieto logrará superar este complicado episodio de salud. En sus palabras finales, la empresaria dejó claro que su fe permanece intacta y que cree firmemente en una pronta recuperación.

Evelyn Vela no pierde la fe

"Yo tengo toda la fe del mundo y ruego a Dios que mi nieto salga victoriosamente de este cuadro de salud y sé que así va a ser", expresó. Asimismo, volvió a solicitar el respaldo espiritual de sus seguidores: "Hoy más que nunca necesito de sus oraciones. Y juntos, poder decir muy pronto: lo logramos".

La publicación de Evelyn Vela no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de comentarios de apoyo, mensajes de aliento y cadenas de oración, demostrando el cariño y la cercanía que mantiene con su comunidad digital.

Aunque decidió preservar la privacidad del menor y no brindar mayores detalles, su mensaje dejó en evidencia la unión familiar y la fortaleza con la que enfrenta esta difícil etapa.