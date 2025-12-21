RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Jessica Tapia sorprendió al regresar al Perú: la dura confesión que contó

La exconductora de TV y modelo reapareció en televisión nacional para revelar detalles desconocidos de su vida.

Jessica Tapia volvió sorpresivamente al Perú
Jessica Tapia volvió sorpresivamente al Perú (Redes sociales)
Redacción Karibeña Por Redacción Karibeña |
21/12/2025

Jessica Tapia regresó al Perú y volvió a la televisión, sorprendiendo al público tras varios años alejada de los reflectores y de la farándula nacional. La reconocida periodista, exreina de belleza y exconductora reapareció en la pantalla chica como invitada de un conocido programa de espectáculos.

Durante su reaparición televisiva, habló abiertamente sobre la decisión que marcó un antes y un después en su vida: dejar el Perú para empezar una nueva etapa en Norteamérica motivada por el amor. Si bien reconoció que fue una determinación tomada con ilusión y convicción, también admitió que el camino no estuvo exento de sacrificios y desgaste emocional.

Jessica Tapia habló de su vida en Estados Unidos

La entrevista se dio en el programa 'Entrometidos', conducido por Gino Tassara, quien no dudó en consultarle directamente si realmente había "dejado todo por amor" al mudarse a Estados Unidos.

"Sí, absolutamente todo. Dejé mi país, mi familia, mi idioma, mi comida, todo; hasta la iglesia a la que yo solía ir porque allá tuve que hacer casting. Pasé como por 30 iglesias para ver con qué sacerdote, homilía, dónde me sentía yo identificada", relató Tapia.

Jessica Tapia y el impacto emocional de dejar el Perú por amor

A lo largo de la conversación, Jessica Tapia confesó que su partida del Perú significó renunciar no solo a su carrera y estabilidad profesional, sino también a su identidad y rutina diaria. Según explicó, tomó la decisión completamente enamorada, sin cuestionar las consecuencias que vendrían con el tiempo.

"Me casé en el 2013 y me fui totalmente enamorada, ilusionada hasta el tuétano. No me interesó dejar nada ni a nadie. Es toda esta fantasía del matrimonio, de estar casada", expresó, recordando que hasta los 40 años había vivido con sus padres y llevaba una vida cómoda y estable en el país.

Jessica Tapia habló de cómo es su vida en Estados Unidos
Jessica Tapia habló de cómo es su vida en Estados Unidos

El diálogo tomó un tono más personal cuando Gino Tassara le preguntó si alguna vez sintió arrepentimiento o deseos de regresar al Perú, tal como él mismo vivió durante su estadía en Estados Unidos.

"Me dio como ansiedad en el 2020. Todo era maravilloso viviendo en una ciudad linda, pero después, cuando vienen mis hijas, la maternidad se hace más pesada, el matrimonio también desgasta un poco y empiezo a extrañar todo lo que no había extrañado antes", confesó con honestidad.

Cabe recordar que Jessica Tapia se casó en 2013 con el empresario estadounidense Steven Dykeman, primero en una ceremonia religiosa realizada en el Perú y, dos meses después, por civil en Estados Unidos.

Aunque se mantuvo alejada del espectáculo peruano durante varios años, su reciente reaparición televisiva ha generado gran interés entre el público, que volvió a conectar con una de las figuras más recordadas del periodismo y la televisión nacional.

