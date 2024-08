Villa El Salvador: Incendio de gran magnitud consume tres talleres de confección de muebles

Esta mañana, se ha registrado un incendio en el distrito de Villa El Salvador que ha consumido tres galerías donde confeccionaban muebles. Tras este lamentable suceso, dueños de los locales revelan que han perdido una cuantiosa suma entre materiales y maquinarias.

Incendio en Villa El Salvador

Hoy martes 6 de agosto, se registró un incendio a las 7:20 a.m. ubicado en la Av. Pedro Huilca cruce con Calle Los Proyectistas en Villa El Salvador. Esta zona es conocida por la fabricación de muebles y los tres locales afectados fueron talleres donde confeccionaban. Ante este hecho, llegaron más de siete unidades de bomberos, dos cisternas y ambulancia para poder controlar el fuego y los daños ocasionados.

Estos tres locales contenían maderas, químicos y material inflamable, siendo controlado aproximadamente a las 9:20 a.m. por los bomberos. Aunque, aún se mantienen en precaución para que no se vuelva avivar el fuego. Hasta el momento, se ha registrado el fallecimiento de Daniel Ernesto Salgado Rubina de 51 años que no pudo escapar del siniestro, según bomberos.

Dueños sufren grande pérdidas

La zona donde ocurrió el incendio esta mañana, es conocida por la fabricación de muebles por pequeños microempresarios. Los dueños de los talleres afectados llegaron al lugar del siniestro y quedaron afectados por la gran suma de dinero que han perdido. Algunos de ellos, decidieron testificar para el programa de 'Hablemos Claro' de Exitosa Noticias.

"Mi taller se quemó, que vamos hacer, se perdió todo tenía 3 años trabajando. Entre materiales y maquinarias por lo menos será 50 mil o 40 mil soles. No solo es mío, sino son varios talleres que se han prendido y han perdido más, dependiendo de la maquinaria", expresó Walter Díaz, uno de los dueños de los talleres dañados.

"Hemos perdido todo prácticamente, habíamos comprado hace una semana atrás cantidad de materiales para poder abastecer al público. Hemos perdido calculo 350 o 400 mil soles, había comprado material para poder producir. Como fabricante tengo 18 años y este es el sustento de mi hogar, vamos a tener que levantarnos de cero prácticamente", Roger Bustíos de Muebles La Fábrica.

Dueños de los talleres que se incendiaron

Números de emergencias

Ante estos desastres como lo ocurrido en Villa El Salvador, es crucial que la población tenga a mano los números de emergencia y sepa cómo actuar en caso de incendio. En Perú, el número de los bomberos es el 116 y el de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú es el 105, siendo todos los números totalmente gratuitos.