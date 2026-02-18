Samahara Lobatón le pide disculpas a Youna en vivo tras estar enfrentados: "Yo tengo la culpa de todo"

La polémica entre Samahara Lobatón y Youna volvió a encender las redes sociales, pero esta vez con un giro inesperado. Luego de una fuerte discusión en TikTok, la influencer decidió pedir disculpas públicas al padre de su primera hija, reconociendo que su reacción no fue la mejor durante el enfrentamiento que muchos seguidores siguieron en vivo.

Samahara Lobatón le pide disculpas a Youna tras pelea

Samahara Lobatón decidió dar la cara y pedir disculpas públicas a Youna luego de la fuerte pelea que ambos protagonizaron en redes sociales y que sorprendió a sus seguidores. La influencer, que días antes lo había llamado "egoísta y narcisista" en pleno live, volvió a conectarse con el padre de su primera hija para aclarar lo sucedido y reconocer su error frente a todos.

El conflicto se hizo viral luego de que Samahara interrumpiera un live de Youna y lo calificara con duros comentarios. Esto generó una ola de reacciones en redes, donde los usuarios no dudaron en opinar sobre la tensa relación que ambos mantienen pese a mostrarse cercanos en los últimos días.

Lejos de ignorar la polémica, Samahara volvió a conectarse a una transmisión del barbero para aclarar lo sucedido y dar su versión frente al público. Durante el live, respondió con sinceridad cuando le preguntaron por la pelea.

"Nos peleamos pues, ¿acaso ustedes no se pelean?", dijo, dejando en claro que los conflictos forman parte de su dinámica personal.

En la conversación, Youna también expresó su incomodidad por la forma en que el problema se hizo público y cómo eso afecta la imagen de ambos en redes sociales. El creador de contenido explicó que las diferencias entre ellos terminan generando burlas y comentarios del público.

"Si yo hablo unas cosas, ella habla otras, ¿tú quieres que te tome como una burla y que se burlen de ti?", comentó durante la transmisión.

Ante esto, Samahara optó por disculparse directamente y asumir su error frente a todos los usuarios conectados. La influencer aseguró que reaccionó impulsivamente y que la falta de comunicación fue uno de los factores que detonó la discusión.

"Ya te lo dije, discúlpame porque yo reaccioné mal, pero no he sido la única que ha reaccionado mal y tú lo sabes. Youna no tiene la culpa de nada, yo tengo la culpa de absolutamente todo", expresó.

Además, explicó que su molestia se acumuló por situaciones previas y por temas que no se conversaron a tiempo entre ambos, lo que terminó provocando su explosión emocional durante el live que se volvió viral.

Youna acepta las disculpas y busca cerrar la polémica

Tras escuchar las palabras de Samahara, Youna respondió de manera calmada y agradeció el gesto público de la madre de su hija. El barbero dejó en claro que este tipo de conflictos también los afecta como padres y como figuras públicas.

"Te quiero mucho, gracias por reconocer tus errores y decir la verdad. Esto nos afecta a ambos porque nos ven como locos y la gente no nos toma en serio", señaló Youna. "Ya bebito lindo, te amo", le respondió Samahara.

El live sorprendió a muchos seguidores, ya que en semanas recientes ambos mostraban una relación más tranquila y cercana en redes. Esto incluso llevó a los usuarios a llamar su interacción como una especie de "novela" digital o "novela turca".

En conclusión, con las disculpas sobre la mesa, Samahara Lobatón y Youna decidieron dar por cerrado el tema y bajar las tensiones. Todo indica que, pese a las discusiones, ambos buscan mantener la calma por el bienestar de su hija y evitar que sus diferencias sigan creciendo frente al público que los sigue día a día en redes sociales.