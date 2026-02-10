Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende tras agresión a exproductor de Maju: "Cualquiera hubiese actuado así"

Recientemente se ha revelado que la joven María Pía Vallejos estaría saliendo con Gustavo Salcedo, confirmada por ella misma. En una entrevista, fue consultada por la actitud agresiva que mostró el ex de Maju Mantilla tras haber agredido al exproductor y salió a defenderlo.

María Pía Vallejos defiende a Gustavo Salcedo

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la joven María Pía Vallejos confirmó que empezó a salir con Gustavo Salcedo, señalando que estaría muy enamorada del deportista. Es así como le consultaron sobre la fuerte agresión donde Salcedo golpeó al exproductor de Maju Mantilla en la vía pública tras haber embestido su carro.

La veterinaria reveló estar del lado del deportista señalando que aparentemente la culpa de sus acciones sería la misma exreina de belleza, quien le falló en su matrimonio tras haber sido infiel.

"Yo creo que ante una situación evidente que todo el Perú se dio cuenta ¿Quién hubiese podido actuar distinto? La persona que te jura fidelidad, amor, cariño hasta que la muerte te separe y te haga igual eso", expresó.

Así mismo, señala que estuvo al tanto de todo lo que pasaba Gustavo Salcedo y apoyándolo como varios de sus amigos cercanos. Así mismo, justificó su actitud violenta como una reacción que cualquier hombre habría tenido.

"(¿Cómo actúas viendo a la persona que está involucrada en eso?) Te puedes imaginar muchísimas cosas al momento de verla. Cada uno tendrá sus formas, pero creo que cualquier hombre hubiese actuado parecido (¿Estuviste en ese momento complicado?) todas las personas cercanas a él, lo hemos apoyado", señaló.

Ex de Maju niega a saliente

Después de las imágenes juntos, Gustavo Salcedo fue consultado sobre la joven María Pía Vallejo. Ante eso, negó que estén como salientes y evito dar más explicaciones a la prensa.

"(Llego la información que tendrías una nueva saliente María Pía Vallejo) La verdad no voy a dar una ninguna declaración creo que no es necesario, eso no es así. Soy una persona que está separada hace un buen tiempo, así que no no tengo por qué dar explicaciones, nada que decir", dijo.

De esta manera, la joven María Pía Vallejos parece estar enamorada y completamente de lado de Gustavo Salcedo sobre el proceso de separación que viene llevando con Maju Mantilla. Además, señaló que cualquier hombre habría actuado de manera violenta tras ver al supuesto amante de su pareja en la vía pública.