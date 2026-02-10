Flavia López reclama a María Pía por defender a Magaly tras llamarla 'calabacita': "Todo porque es tu amiga"

En el regreso de Magaly Medina reveló el ampay entre Flavia López y Patricio Parodi en una casa del sur donde habrían sido captados dándose un beso, aunque ellos lo niegan. Lo que le molestó a la modelo fue que la 'urraca' la llamó 'calabacita', pero María Pía Copello en vez de defenderla habría minimizado lo que dijo su amiga.

Flavia López pide a María Pía que la defiendan

En el programa de streaming donde participan María Pía Copello y Flavia López, hablaron sobre las declaraciones que dio Magaly Medina. La exreina de belleza expresó claramente su molestia tras ser llamada 'calabacita', pero encaró a Copello por no defenderla.

"Magaly te ha tratado con cariño te ha dicho 'calabacita'", expresó María Pía, pero López reclama de manera inmediata: "¿Cómo que 'con cariño'? todo porque es tu amiga, la defiendes, defiéndeme a mí que yo trabajo contigo en esta mesa",

Ante esto, la influencer señala que siempre la ha defendido entre sus demás compañeros a una semana de haber lanzado su programa de streaming y vuelve afirmar que para ella, la palabra 'calabacita' fue de cariño.

"Oye, pero yo te defiendo siempre. Yo lo hubiera sentido con cariño 'calabacita'", dijo Copello. Ante esto, la modelo señaló que estaría empezando recién y no habría necesidad de ser criticada de tal manera: "Pero ¿Por qué decir eso? si recién estoy empezando, nadie nace sabiendo. Dame una oportunidad, voy una semana imagínate".

Magaly la llama 'calabacita' en ampay con el 'Pato'

Luego de varias semanas negando que tengan una relación más allá que amigos, Flavia López y Patricio Parodi fueron captados en una discoteca en el sur de Lima junto a Mario Irivarren y Onelia Molina. Luego, pasaron a una casa donde la modelo se sentó en las piernas del chico reality y donde luego, se habrían dado un beso.

Esta noticia fue presentada por la conductora Magaly en su programa, donde minimizó la carrera del nuevo amor aparentemente del 'Pato', donde la terminó tildándola de 'calabacita'.

"Dice la 'calabacita' que ella es profesional y que si la mandan a darse un beso como actuación, lo hacen", agregó.

De esta manera, Flavia López se mostro incómoda por el comentario de 'calabacita' de Magaly Medina dijo sobre su persona. Aunque María Pía Copello trató de minimizarlo señalando que la habría llamado con 'cariño', la modelo le reclamó por no defenderla, ya que es su trabajadora.