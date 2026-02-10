Janet Barboza arremete contra Magaly por sus cirugía estética: "Debería hacerse otro para mejorar"

La conductora Magaly Medina ha regresado con todo a la televisión en una nueva temporada y luego de una cirugía estética que se realizó. Luego de que la 'urraca' criticó el programa de Janet Barboza, no dudó en responderle hablando de su más reciente retoquito.

Janet Barboza contra la 'urraca'

En una entrevista con un medio, Janet Barboza fue consultada sobre el regreso de 'Magaly TV: La Firme'. En un inicio la conductora de 'América Hoy' no dudó en minimizarlo en su regreso a la TV señalando que la 'urraca' habría tenido un bajo rating.

"Yo duermo temprano, no veo sonseras (pero ha dado fuertes palabras para ustedes) Desgraciadamente ya no está Andrea que le dejaba un buen colchón y tengo entendido que ha sido un estreno pésimo en el rating, pero cada quien maneja su chacra como considere mejor", expresó.

Entonces, la conductora fue consultada sobre el reciente retoquitos que se habría realizado la periodista Magaly Medina. En ese sentido, la popular 'rulitos' señaló un detalle sobre la 'urraca' afirmando que necesitaría otro retoque.

"Cada quien está conforme con lo que se hace y que vivan los retoquitos, que vivan las cirugías y todo lo demás. Los retoquitos son lo que yo me hago, cirugías todavía no, pero creo que ella da la impresión que su cirugía habría sido con canje porque lo anda agradeciendo en todo, lo entrevista. Creo que debería hacerse otro para mejorar el cuello que le ha quedado como una bolsa media rara", expresó señalando el cuello.

¿Qué dijo Magaly?

Durante el regreso de Magaly Medina, la periodista de larga trayectoria televisiva comentó sobre el nuevo programa de 'América Hoy' sin la producción de Armando, que se fue junto a Ethel Pozo al canal Panamericana con Gisela Valcárcel. Además, reveló que Janet Barboza y Edson Dávila no estarían bien conducidos en TV.

"Ellos están acostumbrados que le digan qué tiene que hacer, todo le dictan, entonces solitos los dejas y son una desgracia porque están que dan pena ahí. Nunca pensé decir esto 'cómo te extraño Ethel', con ella se fue el 'Papá Armando', el mayor titiritero", comentó.

De esta manera, Magaly Medina criticó fuertemente cómo va el programa de Janet Barboza, ahora con la ausencia del productor Armando. Aunque la 'rulitos' no dudó en responderle y criticar también la cirugía estética que se realizó la 'urraca' hace unas semanas atrás en Argentina, afirmando que no le habría quedado bien.