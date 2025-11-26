RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Dua Lipa sorprende al cantar cumbia junto a Mauricio Mesones en su concierto en Perú: "Cariñito"

La artista Dua Lipa realizó por primera vez su concierto en Perú y sorprendió al cantar la clásica canción de cumbia "Cariñito" junto a Mauricio Mesones.

Dua Lipa canta cumbia 'Cariñito' junto a Mauricio Mesones
Dua Lipa canta cumbia 'Cariñito' junto a Mauricio Mesones (Composición Karibeña)
26/11/2025

Dua Lipa es una artista internacional que se encuentra en medio de su gira 'Radical Optimism Tour'. Hace unos días, la británica llegó al Perú con anticipación para presentarse en su primer concierto en Lima y la gran sorpresa en su show fue cantar junto a Mauricio Mesones

¡Canta 'Cariñito' con Mauricio Mesones!

Hoy 25 de noviembre, Dua Lipa realizó su concierto en Lima por primera vez ante una gran cantidad de seguidores que cantaron sus más exitosas canciones como parte de su tour. Como en cada show, la británica cantó junto a un artista local en el país que se presenta, y en esta ocasión fue Mauricio Mesones.

"Esta es la primera de muchas visitas que quiero hacer en su hermoso país. Es un honor para mí sentir su cariño, muchas gracias y tener una primera vez tan especial aquí. Muchas gracias por esta experiencia increíble. Para agradecerles esta energía maravillosa, cada noche de mi tour canto una canción con un artista local y hoy tengo a un invitado muy especial", expresó.

Luego, la cantante presentó al peruano Mauricio Mesones, quien ingresó ante los aplausos del público y se dio un abrazo con la artista internacional en el escenario. Después, ambos procedieron a cantar el tema "Cariñito" que emocionó al público cantando junto a ellos a todo pulmón. 

@debeserfranco Gagged #dualipa #lima #peru #mauriciomesones #carinito ♬ sonido original - Franco Salas

Dua Lipa y su paseo por Lima

La llegada de Dua Lipa a Lima ha desatado una verdadera revolución entre sus fans peruanos. La estrella británica no solo vino para su esperado concierto en el Estadio San Marcos, sino que también se dio un tiempo para recorrer Barranco, saludar a sus seguidores y tomarse fotos con todos los que pudo.

Aterrizó el domingo 23 de noviembre y se trasladó directo al Belmond Miraflores Park Hotel. Más tarde, la cantante sorprendió nuevamente al dejar el hotel para almorzar en un conocido restaurante de Barranco.

A la salida saludó a sus seguidores y caminó hacia la movilidad mientras levantaba la mano con tranquilidad. Los usuarios registraron su visita al Puente de los Suspiros, la Plaza de Barranco, la iglesia, las casonas antiguas y los murales de Las Escaleras de La Oroya. 

Des esta manera, Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al pasear por Barranco y el gran primer concierto que realizó en Perú. Este show sorprendió no solo por sus canciones en vivo, sino porque cantó el tema "Cariñito" junto al artista nacional Mauricio Mesones

